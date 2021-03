Paciano: campagna di screening promossa dal Comune

Campagna di screening Covid 19 nel comune di Paciano.

L’Amministrazione comunale ha organizzato un’attività di screening tramite test sierologici pungidito, forniti dal Centro operativo regionale di Protezione civile, con la supervisione di medici e con registrazione dei risultati sulla piattaforma regionale ECWMED.

Per prenotarsi occorre contattare il numero 392 4570331, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Tre le date fissate per effettuare i test: venerdì 19 marzo dalle 14 alle 17 presso il Palazzo comunale (ex palestra); mercoledì 24 marzo dalle 8,30 alle 17 presso l’ambulatorio medico; mercoledì 24 marzo dalle 14 alle 17 presso il Palazzo comunale (ex palestra).

Visto che il numero dei test non è sufficiente per tutta la popolazione, si raccomanda di dare la precedenza alle categorie che per attività o contatti sono più esposte al virus. Inoltre suggerisce a bambini e ragazzi di continuare ad effettuare i test gratuiti presso le farmacie e sconsiglia alle persone molte anziane di seguire questo canale, considerata l’esiguità dei loro contatti esterni.