Paciano: artigianato, i laboratori di TrasiMemo si fanno virtuali. Intanto domenica 20 dicembre workshop di inglese per prepararsi al Natale

A Paciano il Natale parla inglese. E’ in programma per domenica 20 dicembre alle 18 il laboratorio creativo on line in lingua inglese “Father Christmas”. Il workshop ispirato al testo di Raymond Briggs, sarà tenuto dall’esperta Suzannah Behrens ed è rivolto a bambini dai sei ai dieci anni. Sarà un’occasione per prepararsi al Natale in modo originale, educativo e divertente.

L’incontro, gratuito e organizzato in collaborazione con TrasiMemo, si svolgerà su Zoom. Per partecipare basterà scrivere una mail a: info@eng-studio.com.

Intanto a Paciano stanno maturando nuove proposte per grandi e piccoli, da mettere in atto nei prossimi mesi.

Dalla collaborazione tra TrasiMemo e l’Associazione Il futuro e la memoria, grazie all’esperienza di Daniela Del Buono, sta nascendo una proposta per attività serali dedicate al teatro.

Ai nastri di partenza invece i laboratori di “TrasiMemo online”. Tutto pronto infatti per sperimentare in digitale (sulla piattaforma Meet), durante i mesi invernali, nuove memorie artigianali.

Il settore della ceramica, grazie alla disponibilità di Solidea Mencarelli, promuoverà degli appuntamenti settimanali dedicati alla manipolazione e decoro. Mentre l’esperta tessitrice Monica Giacomelli sta approntando attività dedicate al tessile che possano essere sostenibili anche a distanza.

“Per superare bene questo inverno di isolamento – dichiara l’assessore comunale Cinzia Marchesini – c’è la possibilità di stare insieme in un modo nuovo, incontrarsi sul web per sentirsi vicini e conoscere le risorse locali. Recuperare personali memorie di saper fare, imparare a fare e fare insieme agli altri aumenta il benessere personale, permette di essere attivi, di creare una comunità di persone attente al patrimonio locale e che si impegna per mantenerlo vivo. Questi gli obiettivi di TrasiMemo che da sempre attraverso la memoria lavora su azioni contemporanee per lo sviluppo locale”.

Per info: trasimemo@gmail.com; Solidea 3481480515; Monica 3391732686.