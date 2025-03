Ospedale Perugia, assemblea dei lavoratori su rinnovo del contratto e Rsu

Iniziativa di Fp Cgil con il segretario nazionale Michele Vannini. Incontro martedì 25 marzo alle 14.30 all’Aula Montalcini dell’azienda ospedaliera di Perugia

Si svolgerà martedì 25 marzo dalle 14.30 alle 16.30, nella Sala Montalcini dell’Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia l’assemblea dei lavoratori del comparto della sanità organizzato dalla Funzione pubblica (Fp) Cgil con il segretario nazionale Michele Vannini, parte delegante nelle trattative del comparto sanità per il Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl), e Andrea Filippi, segretario nazionale di Fp Cgil Medici e dirigenti sanitari. “L’appuntamento – spiega la segretaria della Funzione pubblica Cgil Umbria, Desiree Marchetti – vuole mettere in chiaro le motivazioni della mancata sottoscrizione dello stesso Ccnl in una fase estremamente delicata come quella attuale, che vede il rinnovo di tutte le rappresentanze sindacali unitarie in tutti i comparti pubblici. Verranno chiamati alle urne i lavoratori della sanità, delle funzioni locali e dei ministeri. Una fase complessa in cui si scontrano visioni diverse della sanità e dei servizi pubblici in genere , per questo abbiamo fortemente voluto far ascoltare ai lavoratori delle aziende sanitarie umbre le motivazioni del secco ‘No’ che la Funzione pubblica nazionale ha voluto dare nei tavoli nazionali alla sottoscrizione di un contratto al ribasso con riferimento alla crescita dei prezzi e al costo della vita. Con un’inflazione che viaggia sul 17,5% proporre un rinnovo che mette l’equivalenze di risorse corrispondenti al 5,78% significa aver messo in discussione la stessa idea di sanità pubblica e universale”. “Una scelta questa – conclude Marchetti – che come Cgil rimandiamo al mittente convinti che il diritto alla cura di ogni cittadino passi al contrario attraverso un investimento chiaro in persone , strutture e salario. La presenza al tavolo anche del segretario nazionale della Cgil medici, Andrea Filippi, testimonia quanto forte sia il legame tra tutte le professionalità che operano nella sanità pubblica, un circuito che si alimenta con formazione, creazione di percorsi di carriera adeguati nel rispetto di condizioni e carichi di lavoro adeguati”.