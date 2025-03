Ospedale di Assisi, visita di Proietti e Donetti

Stoppini e Cavallucci: “Presidio sanitario indispensabile

per dare risposte a cittadini e turisti: va sostenuto e valorizzato”

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e la direttrice regionale di salute e welfare, Daniela Donetti, hanno visitato stamani l’ospedale di Assisi, incontrando vertici e operatori sanitari, con i quali c’è stato un primo momento di saluto e di confronto informale, in attesa di una visita ufficiale alla struttura sanitaria, in programma nelle prossime settimane.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale, all’iniziativa hanno partecipato anche il sindaco f.f. Valter Stoppini e l’assessore Veronica Cavallucci, esprimendo “gratitudine per l’attenzione” e sottolineando che il nosocomio assisano “rappresenta un presidio sanitario strategico per il territorio, indispensabile per dare risposte efficaci ai bisogni di salute di cittadini e di migliaia di turisti, soprattutto in questo momento storico che vede la città protagonista di eventi di eccezionale rilevanza, come il Giubileo 2025 e l’ottavo centenario della morte di San Francesco, con milioni di visitatori in arrivo”. A tale proposito, è stata espressa la necessità di “sostenerlo e valorizzarlo, rafforzando l’impegno verso la riqualificazione della struttura, il pronto soccorso e l’aumento di personale”.

La presidente Proietti ha parlato di “un incontro informale, ma prezioso per salutare e ringraziare personale medico, infermieristico e amministrativo”, evidenziando “l’importanza dell’ospedale di Assisi nella gestione delle liste di attesa ambulatoriali e chirurgiche” e “il ruolo strategico del suo pronto soccorso per il Giubileo 2025”.