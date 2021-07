Orvieto, città del tango: al via la quarta edizione di ‘Orvieto Tango Festival’

L’evento si terrà dal 23 al 25 luglio. Tangheri d’Italia e d’Europa per la tre giorni estiva

Si torna a ballare il tango nella città del Duomo con la quarta edizione di Orvieto Tango Festival, evento ormai consolidato promosso dall’associazione Officine Creative Orvietane. Cartellone ridotto per questa edizione che animerà la città umbra dal 23 al 25 luglio, con l’obiettivo di riunire i tangheri, non solo professionisti, da ogni parte del mondo. Come sempre le milonghe e la danza popolare argentina saranno le protagoniste di questa quarta edizione, in programma tra piazza Duomo e il Palazzo del Capitano del popolo.

Orvieto città del tango non è solo eventi, è anche una scuola che ha aperto nel 2016 la propria sede al Teatro del Carmine e che, oltre ai consueti corsi, promuove l’appuntamento ‘Vieni a provare il tango argentino’. Un’occasione per far amare sempre più questo ballo dal ritmo passionale e creare ogni angolo suggestivo, dal punto di vista architettonico e paesaggistico di Orvieto, una vera e propria milonga, dove i tangheri possano ballare liberamente.

In questa edizione sono previsti più di 300 tangheri nella tre giorni di Orvieto. Un vero e proprio successo annunciato con hotels e b&b verso il sold-out.

Si comincia venerdì 23 luglio con la ‘milonga Sentimental’, uno show dei maestri ballerini vice campioni del mondo Gioia Abballe e Simone Facchini. Sabato 25 giugno lezioni a partire dalle ore 12 alle ore 18, serata in piazza Duomo con il ‘cantor’ argentino Federico Pierro. Dopo mezzanotte ci si sposta al Palazzo del Capitano del Popolo con la ‘milonga Criolla’. Domenica 30 workshop a partire delle 19,30 e chiusura in Piazza Duomo con lo show dei maestri e milonga per ballare fino alle 24. L’evento, giunto alla IV edizione, è organizzato dall’Associazione Officine Creative Orvietane, in collaborazione con il Consorzio Orvieto Tourism Service, con il patrocinio del Comune di Orvieto ed i contributi di Regione e Camera di Commercio Umbria.

Per informazioni www.umbriatangofestival.it