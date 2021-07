Montone: all’Umbria Film Festival Thomas Vinterberg riceve le chiavi della città da Terry Gilliam

Il regista Premio Oscar Thomas Vinterberg è stato il protagonista della giornata di ieri alla 25esima edizione dell’Umbria Film Festival che si tiene nel borgo medievale di Montone, che si avvale della presidenza di Terry Gilliam, della direzione artistica di Vanessa Strizzi, e della direzione organizzativa di Chiara Montagnini e Marisa Berna.

In piazza San Francesco, il regista danese ha ricevuto infatti dal presidente del festival e dal sindaco di Montone Mirco Rinaldi le Chiavi della Città.

Dopo la suggestiva cerimonia il regista ha ringraziato gli organizzatori e tutta la cittadinanza.

“Mi avete donato le chiavi della città – ha dichiarato – e ricevete le chiavi del mio cuore. Il vostro programma e l’interesse per la cultura cinematografica ha dato a me e alla mia famiglia l’opportunità’ di venire in un piccolo paradiso, dove tutti sono stati generosi e accoglienti. Per lungo tempo – ha aggiunto – il cinema italiano ha ispirato me e i miei compagni scandinavi, citando Federico Fellini ed il Gattopardo di Luchino Visconti”.