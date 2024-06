Opere inedite e debutti nazionali al 38/o Todi Festival

Un Todi Festival che, giunto alla 38/a edizione, continua a rivendicare “dinamismo, novità e freschezza”, aprendosi sempre a percorsi di ricerca e sperimentazione e anche confermando il suo indirizzo verso opere inedite, debutti nazionali ed esclusive regionali.

Caratterizzandosi inoltre con la contaminazione tra generi quali teatro, musica, arte contemporanea e letteratura, proponendo, tra gli altri, eventi concepiti appositamente per determinati contenitori culturali cittadini.

Lucrezia Lante Della Rovere, Vanessa Gravina, Laura Lattuada, Jacopo Veneziani, Ron, oltre al debutto nazionale di “Cuore puro” da un racconto di Roberto Saviano, saranno alcuni dei protagonisti e degli eventi in programma dal 24 agosto al 1 settembre.

Presentata al Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia, la kermesse di teatro, musica e arti visive, fondata nel 1987 da Silvano Spada ha visto confermata per il nono anno consecutivo la direzione artistica di Eugenio Guarducci.

Un risultato inaspettato anche per lo stesso Guarducci: “Dopo nove anni siamo di nuovo qui a raccontarvi il nostro Todi Festival che ancora una volta si nutre del consueto curioso sguardo su ciò che accade all’interno dell’articolato mondo delle arti performative”.

Per il vicepresidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, il festival di Todi si conferma “uno dei principali appuntamenti culturali in Italia”.

Un evento, ha ancora sottolineato Morroni, “di spessore, di alto profilo e di rilievo che arricchisce l’Umbria della cultura con una impronta innovativa e sperimentale”.