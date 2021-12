“Odissea vaccinazioni, situazione sbloccata dopo il nostro fiato sul collo”

Lo dice il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Thomas De Luca.

“Per fare in modo che non sia soltanto una boccata d’ossigeno temporanea – aggiunge De Luca – serve il potenziamento degli hub vaccinali e il ripristino delle attività di tracciamento. Sarebbe bastato ammettere l’errore, sottoscrivere ed approvare insieme l’emendamento che avevamo presentato martedì e che invece è stato respinto dalla maggioranza, per porre rimedio alla situazione. C’è voluto il fiato sul collo dell’opposizione per rendere possibile qualcosa che doveva essere scontato: garantire il diritto alla vaccinazione per tutti i cittadini, in primis le fasce deboli che hanno patito serie difficoltà negli spostamenti dai loro luoghi di residenza ai punti vaccinali distanti anche centinaia di chilometri”.