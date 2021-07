Nuovo singolo dei Garpets 30k: “22 giugno”. Altro brano per il gruppo indie pop perugino

L’evento del compleanno il più delle volte è vissuto come un giorno speciale, di gioia, di festa, in cui il festeggiato si sente importante e amato da tutti. Ma in realtà le feste “comandate” sono le peggiori, poiché le aspettative, solitamente molto alte in queste occasioni, non vengono mai rispettate. Così gli auguri obbligati, i gesti d’affetto forzati e le “false” attenzioni fanno sentire il festeggiato paradossalmente sempre più solo. Questa è la tematica affrontata in “22 giugno”, il nuovo singolo del gruppo indie pop perugino “Garpets 30k”.

Quando si parla dei Garpets 30k non si può fare a meno di citare Aldo, Giovanni e Giacomo. Il nome del gruppo infatti deriva dallo scultore della gamba di legno nel film “Tre uomini e una gamba” (Garpez). “30k” invece rappresenta le 30 mila lire con cui un falegname realizzerebbe la gamba in modo nettamente migliore rispetto all’originale.

La passione per il trio comico accomuna tutti i membri del gruppo. A livello musicale invece le influenze sono molteplici: Massimo Lo Leggio (chitarra e voce) ama il cantautorato italiano (De André e Tenco su tutti), l’indie pop e l’indie rock; Tommaso Broccoletti (piano e percussioni) è un fan del metal ma con una forte passione per Billie Eilish; Simone Ceccarani (basso) è un amante del jazz, ma soprattutto un grande conoscitore della storia della musica; Giacomo Ranocchia (chitarra elettrica) ha un background synthwave e realizza colonne sonore per videogiochi.

Come genere musicale i Garpets 30k si ispirano all’indie di Gazzelle, Pinguini Tattici Nucleari, Calcutta, con sfumature che vanno dalla trap al punk rock.

Il progetto, nato nel dicembre 2019, ha fatto il suo esordio ufficiale nel mercato discografico il 26 febbraio 2020 con l’uscita del singolo “Estate”, al quale poi è seguito l’EP “Chiedeteci se siamo felici” e infine l’ultimo brano, “22 giugno”, prodotto da Pan Music Production (etichetta con sede a Torino che ha collaborato con artisti del calibro dei dAri e dei Melody Fall).

Il video di quest’ultimo singolo è disponibile su YouTube ed è stato prodotto da Cyllene Film, con la partecipazione dell’attrice Roberta Marcucci.

Nei progetti futuri dei Garpets 30k, oltre all’uscita di altri due singoli, ci sono tanti live. Una caratteristica particolare dei loro concerti è senza dubbio il mash – up trap, dove vengono rivisitati in chiave acustica alcuni dei più grandi successi del mondo della trap.

Il gruppo perugino si esibirà infatti l’8 luglio al Lago Verde nel format Waves, il 14 luglio all’Albaia a Monte del Lago in occasione dell’evento “Picnic Roghers” e l’11 agosto al Barretto 2K21 di Panicale. Le date sono in continuo aggiornamento.