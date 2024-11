Nuovi dottorandi per un futuro di tutela del consumatore

Al via a Terni il XL ciclo del Dottorato di ricerca in Diritto dei consumi presso il Dipartimento di Economia UniPg

Il Dipartimento di Economia con sede presso il Polo scientifico-didattico di Terni, ha accolto i quattro nuovi dottorandi nel XL ciclo di Dottorato di ricerca in Diritto dei consumi che ieri hanno iniziato il loro percorso formativo.

Il corso di Dottorato, che fa parte dell’Associazione dottorati di Diritto privato e del Coordinamento dottorati di ricerca di Diritto privato, è volto ad approfondire temi di grande attualità nel panorama giuridico e sociale, contribuendo così a rafforzare la tutela dei consumatori, grazie a un percorso formativo che analizza approfonditamente le normative comunitarie e nazionali, la giurisprudenza e le più recenti trasformazioni legislative in materia di consumo.

I nuovi dottorandi e i loro temi di ricerca sono: Guglielmo Bardani, che si concentrerà sull’analisi dell’obsolescenza programmata e sulle sue implicazioni per la tutela del consumatore. Insieme a lui Cristian Casagrande, il quale indagherà il complesso rapporto tra socialità, sostenibilità e creazione di valore, con particolare attenzione alle nuove sfide poste dalla transizione verso un’economia circolare. Alessio Dell’Aquila, invece, si dedicherà ad approfondire le tematiche legate all’antiriciclaggio, analizzando il delicato equilibrio tra i doveri di compliance delle imprese e la tutela dei diritti dei clienti. Completa la ‘squadra’ Marcos Santos Vaquero, che si occuperà di studiare l’impatto dell’intelligenza artificiale sul diritto, con particolare riferimento ai temi del rischio, del danno e della responsabilità.

Il dottorato di ricerca, coordinato dal prof. Lorenzo Mezzasoma, si caratterizza per un approccio fortemente interdisciplinare: in esso confluisce non solo il Diritto civile ma anche settori specifici come i mercati finanziari, i prodotti assicurativi, il turismo e il diritto penale. Grazie alla convenzione stipulata con l’Università di Salamanca, inoltre, i dottorandi avranno l’opportunità di svolgere un periodo di ricerca all’estero, favorendo così la loro crescita professionale e la diffusione delle conoscenze acquisite a livello internazionale.

Il corso di dottorato conta anche sulla collaborazione con il Centro di studi giuridici sui Diritti dei consumatori, con sede a Terni e coordinato dal prof. Lorenzo Mezzasoma, e con l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Terni, così da arricchire il percorso formativo dei dottorandi, destinati a divenire esperti in grado di affrontare le sfide poste dalla tutela dei consumatori in un contesto economico e sociale in continua evoluzione.

Perugia, 5 novembre 2024