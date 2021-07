Norcia: arriva la sagra del cinema. Si comincia domenica 1 agosto alle 21.30 in piazza San Benedetto con il film di Danny Boyle

La rassegna cinematografica itinerante tornerà poi per tre appuntamenti sempre a ingresso gratuito: martedì 10 agosto con Gli uomini d’oro, giovedì 19 agosto con la versione 2019 di Piccole donne, e venerdì 27 agosto con Santa Maradona, omaggio a Libero De Rienzo

Prenderà il via domenica 1 agosto, alle 21.30 in piazza San Benedetto con Yesterday, di Danny Boyle, la Sagra del Cinema 2021 a Norcia. Dopo il bel successo dell’anno scorso, la rassegna cinematografica itinerante ideata dall’associazione perugina MenteGlocale e promossa dal Comune di Norcia, tornerà nel mese di agosto con 4 serate di cinema a ingresso gratuito. Jack Malik – questa la trama di Yesterday – è un musicista di scarso successo. In lui crede solo Ellie, manager, amica e forse qualcosa in più, benché inespresso. Finché una sera, dopo che ha deciso di smettere con la musica e cercare un lavoro più regolare, Jack ha un incidente e perde coscienza durante un blackout planetario.

Quando si sveglia, scopre che il mondo è stato privato delle canzoni dei Beatles e che lui è rimasto il solo a ricordarle. Dopo il debutto dedicato ai Fab Four, la Sagra del Cinema proseguirà a Norcia, sempre alle 21.30 e sempre in piazza San Benedetto, martedì 10 agosto con Gli uomini d’oro, di Vincenzo Alfieri con Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli. Giovedì 19 agosto sul grande schermo nella piazza centrale di Norcia verrà proiettata la versione 2019 di Piccole donne – Oscar 2020 per i migliori costumi – di Greta Gerwig, con Saoirse Ronan ed Emma Watson. Infine, venerdì 27 agosto omaggio a Libero De Rienzo con Santa Maradona, di Marco Ponti.