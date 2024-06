Narnia Festival si presenta a New York: sarà in scena a Narni dal 16 al 28 luglio

Nona medaglia del Presidente della Repubblica per il festival ideato e diretto da Cristiana Pegoraro. Tanti ospiti, nuove iniziative e diverse forme d’arte danno vita al caleidoscopico evento

Ha ricevuto la nona Medaglia del Presidente della Repubblica il Narnia Festival e per la presentazione della sua tredicesima edizione ha goduto di un palcoscenico internazionale d’eccezione. La pianista Cristiana Pegoraro, che ne è ideatrice e direttore artistico e con la sua attività porta il Narnia Festival fuori dai confini italiani, ha infatti presentato all’Istituto Italiano di Cultura a New York il programma che dà spazio alle arti e alla musica e che andrà in scena da 16 al 28 luglio con una sezione di anteprima dal 3 al 13 luglio. Il Narnia Festival, che vede la direzione musicale del direttore d’orchestra Lorenzo Porzio, proporrà a Narni 55 appuntamenti tra concerti, spettacoli e altri eventi, in parallelo ai corsi del campus internazionale di alto perfezionamento dedicati a musica classica, opera lirica, jazz, danza, flamenco, recitazione e ai programmi culture & leisure e di lingua e cultura italiana.

L’apertura del festival, martedì 16 luglio alle 21.30 al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni, vedrà il ritorno di un amico della manifestazione, Massimo Giletti, che condurrà la serata ‘Opera fantasy’ in cui sarà proposto un programma di eccezione, con le ouverture e gli intermezzi dalle opere più celebri di tutti i tempi, tra cui Il barbiere di Siviglia, Nabucco, Cavalleria Rusticana, con Cristiana Pegoraro al pianoforte accompagnata dall’Orchestra Europa Musica diretta dal maestro Lorenzo Porzio. Nella stessa serata saranno inaugurate le due mostre del festival, ‘Female’, collettiva di arte contemporanea al femminile curata da Mariacristina Angeli, e ‘Splendore d’Autunno’ di Anna Paola Catalani. Nella serata di apertura verrà consegnato il premio Narnia Festival Leone d’argento alla carriera all’imprenditore Alberto Tripi, presidente e fondatore di Almaviva.

Durante il festival ci sarà, novità di quest’anno, una serie di concerti al tramonto nella chiesa medievale di san Francesco alle 19. “Un’occasione più intima – ha commentato Cristiana Pegoraro – per ascoltare la grande musica immersi nella bellezza di questa antica chiesa”. Gli appuntamenti saranno giovedì 18 luglio ‘Danza di note’, venerdì 19 ‘Jeu d’eau et d’amour’, sabato 20 luglio ‘Impressioni sonore’, mercoledì 24 ‘Mozart e dintorni’ e giovedì 25 ‘Armonie del nostro tempo’. Sempre giovedì 18 luglio, alle 21.30, il teatro Manini di Narni ospiterà lo spettacolo ‘Le più belle frasi di Osho’ di e con Federico Palmaroli, noto per la sua satira graffiante e sottile ironia, ospite fisso in trasmissioni televisive e popolarissimo sui social con più di 1 milione di follower su Facebook, 649mila su X e 52mila su Instagram. Sarà una serata divertente e leggera con intermezzi musicali di Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio al pianoforte. Federico Palmaroli riceverà il Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera. A seguire lo spettacolo ci sarà l’‘Incontro con l’artista’, il primo di questa nuova iniziativa inserita nel festival durante la quale si potranno anche degustare vini di cantine del territorio. “Un’occasione unica – ha aggiunto Cristiana Pegoraro – perché il pubblico possa conoscere da vicino gli artisti ospiti e, viceversa, per presentare agli artisti le nostre eccellenze, secondo quello spirito di valorizzazione e promozione del territorio che da sempre contraddistingue il Narnia Festival”. Ancora al teatro Manini venerdì 19 luglio alle 21.30 per il gran galà di danza ‘Stelle sulle punte!’ con i danzatori del programma Narnia Dance diretto da Rosanna Filipponi e sabato 20 alle 21.30 per ‘Sinfonia flamenca’ in un dialogo tra vecchie e nuove sonorità in cui il tradizionale ballo viene eseguito non solo su musica flamenca, ma anche classica, in un connubio unico e originale. Seguirà l’incontro con gli artisti. Quella di domenica 21 luglio sarà invece una giornata dedicata a musica e motori con l’esposizione di auto storiche in piazza dei Priori a Narni alle 10, l’incontro ‘L’aviazione e il motorismo storico in Umbria’ alla Loggia dei Priori alle 11 e una Fiesta Flamenca al Manini alle 16. A seguire, i danzatori si uniranno alla festa in piazza dei Priori con brindisi e degustazioni. Chi vorrà, dalle 17, potrà prenotare un giro con le auto storiche sul percorso della via Flaminia. Lunedì 22 partirà la serie dedicata al Jazz, tutte le sere alle 23 a piazza dei Priori con jam sessions. Ci sarà spazio, poi, martedì 23 luglio al teatro Manini alle 21.30, per uno spettacolo di grande spessore artistico, intimo e intenso. Sebastiano Somma porta in scena ‘Il vecchio e il mare’ di Ernest Hemingway in cui ripropone sentimenti come disperazione, passione, amore per la natura dalla forza devastante, rivincita, cercando parallelismi con la sua vita e quella di ognuno di noi. A seguire è previsto l’incontro con l’artista. Mercoledì 24 luglio sarà invece l’attore Yuri Napoli a condurre un viaggio poetico attraverso i racconti del Vangelo in ‘Midnight Gospel’ accompagnato da Cristiana Pegoraro al pianoforte, evento a lume di candela nella suggestiva chiesa di Santa Maria Impensole. Giovedì 25 luglio alle 21.30 al teatro Manini sarà di scena Povia in concerto, unica tappa umbra del tour ‘Mi hai salvato la vita’, “un viaggio nella musica pop italiana – ha commentato Cristiana Pegoraro – con uno dei cantautori più interessanti del nostro tempo”, a cui seguirà l’incontro con l’artista. Tango, swing e musica popolare con vista, al vicolo Belvedere di Narni, venerdì 26 luglio alle 19 per ‘Musikeria di mantice e bottoni’ in cui si esibiranno Stefano Indino alla fisarmonica e Mimmo Catanzariti al basso elettrico. A seguire, torna l’appuntamento con Gioca e mettiti in gioco, festa per i bambini organizzata dal Comune di Narni, in scena dalle 20.30 nel centro storico, nell’ambito della quale alle 21.30 a palazzo dei Priori ci sarà il concerto ‘Favole musicali’ eseguito dall’Orchestra del Narnia Festival. Sabato 27 luglio terminano i corsi e le masterclass e si succederanno una serie di saggi e concerti di insegnanti e allievi del Campus, mentre alle 21.30 al Teatro Manini sarà la volta del concerto semiserio dal ba-rock al pop ‘Divertissment’ con Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio al pianoforte a quattro mani. A seguire l’incontro con i due artisti. Per il gran finale, domenica 28 luglio, sono in programma diversi appuntamenti, a cominciare dalle 11 con la Santa Messa nella cattedrale di Narni animata dall’Orchestra del Narnia Festival e proseguire alle 17 al teatro Manini con il ‘Cine concerto’ dedicato alle grandi melodie del cinema internazionale eseguito dal pluripremiato pianista e compositore Marco Werba che curerà anche le videoproiezioni. In questa occasione, l’artista riceverà il Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera. Si chiude dal San Domenico Auditorium Bortolotti con il concerto ‘Il Valzer’ dai salotti dell’Ottocento alle grandi colonne sonore, durante il quale l’Orchestra del Narnia Festival diretta dal maestro Lorenzo Porzio proporrà una prima esecuzione assoluta di inediti di Beethoven. Saranno eseguite inoltre musiche di Brahms, Tchaikovsky, Strauss e Rota.

L’ingresso agli spettacoli è libero, in alcuni casi è richiesta prenotazione: RSVPnarniafestival@gmail.com, 3667228822.