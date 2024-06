Il Gruppo Rossi cresce con l’acquisizione della Satiri Auto SpA

“Una realtà importante non solo più per il centro-Italia – commentano dal Gruppo – ma per l’intero mercato automotive del nostro paese con nuove opportunità lavorative, formazione e percorsi di carriera sfidanti. Con questa operazione la Satiri Auto continuerà ad operare in totale continuità e con un rafforzamento patrimoniale che le consentirà di traguardare obiettivi futuri sempre più ambiziosi”.

“Per il Gruppo Rossi – spiegano – viene messa a terra un’altra azione concreta nel perseguimento della vision, volta ad offrire sempre di più servizi di mobilità a 360 gradi e di elevato valore aggiunto per il cliente. Il Gruppo, con questa acquisizione infatti, risulta composto da 4 aziende (Rossi srl, Ora srl, Cifacentro srl e Satiri Auto spa) e copre un ampio territorio dell’Italia centrale che comprende Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, con un’offerta di prodotti e servizi per il mercato mainstream e premium”.

“Con i suoi 15 brands e la capillarità dei punti vendita ed assistenza – concludono – il Gruppo ambisce a diventare un punto di riferimento nel territorio, per clientela sia privata che business, con un panel di offerta completo per tutte le esigenze, dalle vetture ai vans, trucks e autobus, passando per mezzi ed impianti cava-cantiere”.