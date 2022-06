Musica e arte, il Trasimeno si tinge… d’oro

Al via allo “Zocco Beach” di San Feliciano la rassegna estiva “The Gold”: ogni giovedì si punta alla qualità con i migliori dj, performance live, sfilate, buon cibo e uno sguardo agli anni ‘80

Un progetto per rendere… d’oro l’estate di giovani e turisti al Lago Trasimeno. Si chiama “The Gold” la rassegna di spettacolo pronta ad aprire i battenti giovedì 16 giugno (dalle ore 19 in poi) allo “Zocco Beach” di San Feliciano, location che un gruppo di dj e promoter perugini ha scelto come quartier generale per realizzare serate di intrattenimento, destinate ad andare oltre il concetto della semplice discoteca.

Con una forte impronta “anni ‘80” in tema di proposte musicali e non solo, ogni giovedì sarà possibile assistere ad una serie di micro-eventi nell’evento per diversificare l’interesse del pubblico tra le note dei dj più affermati, live performance di strumentisti e cantanti, contributi legati all’arte, alla danza e alla moda, sorprese a tema. Il tutto senza tralasciare l’aspetto food & beverage, curato da professionisti del cibo di strada e del bere di qualità.

“L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è proporre una formula innovativa guardando però anche al passato, sia per tornare a condividere piacevoli momenti dopo le costrizioni dell’emergenza Covid, sia per riassaporare ricordi sopiti”.

Gli ospiti della prima serata saranno il trombettista perugino Cesare Vincenti con all’attivo importanti collaborazioni con orchestre e artisti del panorama pop e jazz italiano nonché con l’Associazione Umbria Jazz per lo svolgimento di alcuni laboratori; la percussionista Claudia Richieri con la sua passione per le sonorità house e tribal che l’hanno portata a musicare spettacoli di danza e teatro, suonare con marching band incentrate su ritmi afro-cubani e musiche brasiliane e partecipare a eventi in Italia e all’estero; infine la cantante Letizia Contine, in arte Letshine, che oltre ad aver prestato la propria voce a numerosi dj americani si distingue per la capacità di improvvisare e cantare sopra basi musicali di genere house, deep, disco, trance e soulful.

Di rilievo anche il cast di disc-jockey che si alterneranno in consolle all’esordio di “The Gold”: da Roberto Rocca a Fernando Zerbini (in arte Dj Fred) fino a Fabrizo Vignaroli, che alterneranno i successi dei mitici anni ’80 alle chicche dell’history house. La parte eno-gastronomica sarà affidata invece a “Qui & Ora Street Food” sia per l’apericena che per la cena. L’ingresso allo “Zocco Beach” è ovviamente gratuito.