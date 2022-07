Music Fest Perugia è in città, tanti eventi per ascoltare musica classica

Tra la Basilica di San Pietro e la sala dei Notari concerti con orchestra e recital

Le note della musica classica aleggiano nell’aria nel centro storico del capoluogo umbro. Ha infatti preso il via il Music Fest Perugia, il festival diretto da Ilana Vered e Peter Hermes, che ha portato in città importanti musicisti, in veste di artisti e maestri, e tanti giovani allievi, provenienti da diverse parti del mondo, che hanno così l’occasione di studiare con docenti professionisti ed esibirsi anche in concerti con orchestra.

Il programma propone martedì 26 luglio e mercoledì 27, alle 21, alla Basilica di San Pietro concerti con orchestra diretta dal maestro Marius Stravinsky. Anche le prove sono aperte al pubblico e si terrano nella stessa location la mattina dalle 10 alle 13. Inoltre, alle 18, martedì alla Basilica di San Pietro, ci sarà un master recital del pianista Ian Jones. Si prosegue giovedì 28 luglio alla sala dei Notari di palazzo di Priori alle 21, con il concerto con orchestra diretta dal maestro Alessandro Alonzi e le prove nello stesso luogo dalle 10 alle 13. Alle 18, stesso luogo, il master recital del violinista Robert Davidovici e del pianista Asaf Zohar. Sempre la sala dei Notari, venerdì 29 luglio ospiterà alle 18 un voice recital con i cantanti Suzanne Remo & Gilad Arnon, mentre alle 20.30 un master recital con la violinista Chloé Kiffer e il pianista Alexandre Moutouzkine. Nel weekend sono previsti nella sala dei Notari concerti con orchestra diretta sabato 30 dal maestro Stravinsky e domenica 31 luglio dal maestro Alonzi. Stesso luogo, nei due giorni alle 20.30, per i master recital di pianisti di fama internazionale, sabato di Dimitri Novgorodsky e domenica di Jerome Lowenthal e Ursula Oppens.