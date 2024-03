Motori, torna domenica la Cesi scalo-Cesi per auto storiche: sarà il prologo di “Supercarslot” organizzata da “Autodepocaeventi”

Torna dopo oltre 40 anni la Cesi scalo-Cesi, l’evento motoristico che si svolgeva negli anni ’70 e ’80 a Terni. A riportarlo in auge, in forma di sfilata non competitiva su strade chiuse, sarà l’associazione “Autodepocaeventi” che stamattina ha presentato l’iniziativa in una conferenza stampa in sala del Consiglio provinciale. L’appuntamento è per domenica prossima, 17 marzo, a partire dalle 9,30 con “Cesi Parade”. I partecipanti percorreranno i 5 chilometri della lunga di Cesi per due volte e poi, lambendo Carsulae, raggiungeranno Montecastrilli per una conviviale al centro fiere don Serafini dedicata ai soci ed allargata per l’occasione a tutti i partecipanti che sfileranno nel centro di Montecastrilli fino a raggiungere l’area fieristica dove l’evento si inserirà nel contesto di “MotorInn” con le auto che verranno poste al vaglio di una giuria dedicata che premierà gli esemplari più rappresentativi, privilegiando quelli di rilevanza storica e collezionistica certificati dall’Automotoclub Storico Italiano ma senza trascurare ogni altro veicolo purché “capace di emozionare”. La “Cesi Parade” farà da prologo alla quarta edizione di “Supercarslot”, la rassegna di auto storiche e supercar che ha ormai varcato i confini provinciali e regionali e che ogni anno richiama appassionati da molte parti d’Italia. Per l’occasione è stata portata davanti agli ingressi della Provincia una Ford Mustang che appartiene alla categoria super car, con un motore e desig che riprende i modelli anni ’60. Il motore è di fabbricazione Usa ma veniva montato anche sulle italiane Osella.

A fare gli onori di casa stamattina è stata la Presidente della Provincia Laura Pernazza che ha ringraziato ed elogiato l’associazione “Autodepocaeventi” per l’organizzazione di un’iniziativa “che – ha detto – contribuisce a far conoscere le auto storiche e a promuovere turisticamente il nostro territorio e le sue bellezze come la Cascata delle Marmore e altri territori, tra cui Cesi e Montecastrilli, ed è per questo che la Provincia apprezza e sostiene questa iniziativa come altre che per la loro qualità e il loro richiamo mettono in risalto i territori”.

Il presidente dell’associazione Francesco Falciola ha sottolineato la capacità di queste auto di emozionare. “Abbiamo ideato – ha affermato – un evento che per qualità, quantità, competenza e passione, in pochi anni è diventato di interesse nazionale e questo ci fa molto piacere per l’iniziativa in se stessa e per la sua capacità di fare promozione”. Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere comunale di Terni Riccardo Fortunati che ha posto l’accento sul richiamo turistico e culturale e sulla presa di queste auto nei confronti di tanti cittadini e appassionati. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Maurizio Speziali, presidente dell’Automobilclub Storico Italiano, e Piergiorgio Castelli della Collezione Castelli.

L’associazione “Autodepocaeventi” ha diffuso un comunicato che si riporta: “Il successo della III^ edizione di “Supercarslot” – format che dal 2021 contrassegna l’autunno per gli appassionati del motorismo storico – sottolineato dai media locali ma anche dalla stampa di riferimento nazionale (News Auto: Auto d’Epoca, Elaborare) ha suggerito allo staff di “Autodepocaeventi” di presentare la IV^ edizione, in programma per ottobre 2024, con un “prologo” della durata di una giornata ma dello stesso livello qualitativo. La giornata, dedicata ai soci di “Autodepocaeventi”, ente aderente ASI e del club federato A.S.I. C.A..T.E.U. ma allargata a tutti i possessori di auto di rilevanza storica e collezionistica ed anche a ogni veicolo pur “capace di emozionare”, inizierà con il briefing ed una colazione offerta ai partecipanti presso “All Days” di Via Bartocci per poi proseguire con un riordino in corrispondenza della stazione di Cesi per rievocare il successo della nota “classica” delle due ruote e sidecar “Cesi Scalo/Cesi” per l’occasione dedicata alle quattro ruote che “emozionali” che verrà riproposta nel format introdotto con la terza edizione di “Supercarslot”: sfilata dinamica su strade chiuse al traffico riservata non solo ai veicoli storici ma anche alle più recenti supercar.

L’obiettivo quello di offrire un percorso nella storia che vedrà le auto partire, una dopo l’altra, dalle più risalenti alle più recenti. Premi quindi dedicati ai soci ma anche a chi si avvicina per la prima volta a “Supercarslot”. Premi inoltre riservati, rispettivamente, alle categorie “storiche” e “supercar” e all’equipaggio proveniente da più lontano, mentre due classifiche a parte riguarderanno, rispettivamente, gli equipaggi composti da donne ed i club / scuderie partecipanti con il maggior numero di iscritti.

Le iscrizioni, già aperte, si chiuderanno alle ore 9.00 della stessa giornata di domenica 17 presso l’All Days di via Bartocci (referente: Alfio). Supercarslot III edizione: 20, 21, 22 ottobre 2023: il consuntivo – La visita alla Collezione Castelli di Stroncone del circuito museale A.S.I. ha suggellato la terza edizione di “Supercarslot”, l’evento di rilievo nazionale ideato da “Autodepocaeventi” che da due anni segna in Umbria l’autunno per gli appassionati del motorismo storico e delle supercar. Due giorni di spettacolo ed emozioni nell’angolo dell’Umbria dove le acque si fondono con il verde più intenso. Un successo conclamato dal “sold out” che non ha permesso di partecipare a quegli appassionati che si sono presentati troppo tardi.

“Ci è dispiaciuto dichiarare il “sold out” – così Alfio Musumeci coordinatore dello staff di “Autodepocaeventi” – ma un evento così articolato e cadenzato non ci ha permesso di accettare le ulteriori richieste di iscrizione sopravvenute dopo il termine fissato perché questa eventualità avrebbe pregiudicato le aspettative di divertimento per tutti e la fruibilità dell’evento”. Le novità annunciate dal Presidente di “Autodepocaeventi” Francesco Falciola in sede di conferenza stampa nella sala consiliare provinciale, tra le quali “Valnerina Parade”, l’esposizione, un vero inedito, delle auto a piazzale Byron al cospetto della Cascata delle Marmore, il tour in battello del lago di Piediluco offerto ai partecipanti, hanno conclamato il successo dell’evento incontrando il consenso dei territori attraversati e l’entusiasmo dei partecipanti.

Sabato 21.10.2023, perfezionate le iscrizioni in piazza della Repubblica, la carovana ha raggiunto Montefranco per la sfilata dinamica su strada chiusa al traffico che si è conclusa per ogni partecipante allo sventolare della bandiera a scacchi. Accoglienza senza riserve ed organizzata da parte delle Amministrazioni comunali di Montefranco ed Arrone, sindaci Rachele Taccalozzi e Fabio Di Gioia in testa cinti della sciarpa tricolore hanno omaggiato i partecipanti dei prodotti del territorio. Ad Arrone esposizione e dei veicoli e dei partecipanti intrattenuti da Emiliano Squarta quindi altra salita su strada chiusa al traffico a Tripozzo per il pranzo per poi riscendere lungo la Valnerina fino alla Cascata delle Marmore per lo shooting fotografico. A seguire Terni, sfilata nelle vie del centro ed epilogo in piazza della Repubblica dove le auto sono state sottoposte al vaglio della giuria mentre i partecipanti hanno potuto apprezzare i cocktail offerti da “CaffèRepubblica”. Serata conclusa dal partner “Alldays” per una cena degustazione ai sapori del territorio a km. 0.

Domenica 22.10.2023, show in partenza con Lancia Stratos e 037, esemplari unici che hanno segnato la storia del “Campionato del mondo rally”, di fronte alla Pasticceria Pazzaglia, già fornitrice della Real Casa e luogo frequentato dal ternano Mario Umberto Borzacchini, amico personale di Ferrari e Nuvolari e vincitore della Mille Miglia del 1932; quindi con il supporto delle staffette della Polizia Stradale e Muncipale salita delle rampe di Marmore verso il lago di Piediluco per il tour in battello intrattenuti dalle guide su storia, aneddoti e magie. I partecipanti hanno quindi superato la forca di Arrone per riprendere la Valnerina diretti a Ferentillo per un aperitivo con i prodotti locali offerti dalla Pro Loco. Presente il sindaco Elisabetta Cascelli che ha salutato i partecipanti alla partenza del secondo atto di “Valnerina Parade” lungo un settore chiuso al traffico che ha condotto la carovana a Castellonalto, frazione del Comune di Ferentillo nota per essere stata scelta per le scene finali di “La vita è bella”, film, anzi opera pluripremiata per la regia di Benigni.

Pranzo di gala e premiazioni nella location Piermarini a Ferentillo dove è stata ricordata la figura di Henry Morrogh con la consegna di una targa dedicata alla famiglia nelle mani del giornalista Francesco Ippolito in quanto il figlio, l’ingegnere Jon Morrogh, non ha potuto presenziare perché impegnato all’estero per lavoro. Henry Morrogh, recentemente scomparso: un grande personaggio, di origini irlandese fondatore dell’omonima scuola di pilotaggio che ha visto formare buona parte dei piloti di formula 1 degli anni Settanta, Ottanta, Novanta da Elio De Angelis, Eddie Cheever, Nicola Larini fino a Jacques Villeneuve. Conclusione dell’evento tra le meraviglie a due e quattro ruote della “Collezione Castelli” del circuito museale ASI alla presenza di Pier Giorgio Castelli, fortunato proprietario e diligente custode di oltre cento pezzi di storia. Presso la collezione Castelli i partecipanti hanno potuto anche ammirare una formula ford 1600 del 1989, appartenuta negli anni Novanta alla “Scuola Piloti Henry Morrogh” ed oggi tra le pochissime rimaste in livrea originale anni Ottanta Novanta.

La giuria e i trofei Supercarslot 2023- la giuria – presieduta da Gabriele Ghione, ingegnere progettista di impianti ad idrogeno, C.T.U. del Tribunale di Terni, e composta da Maria Luce Schillaci, giornalista, Stefano Cecere, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Terni, Roberto Sarzani, Presidente della

Commissione Lampeggiatori blu storici dell’ Automotoclub Storico Italiano che ha definito ottima l’ organizzazione e ha avuto parole elogio per la selezione e qualità delle auto partecipanti , Maurizio Speziali Past President nazionale dell’ Automotoclub Storico Italiano e Presidente del Club federato A.S.I. C.A.T.E.U. che ha definito l’ “’idea” “Supercarslot” come un modello inedito per l’Italia che trova precedenti analoghi in Inghilterra – ha impiegato oltre due ore nella serata di sabato in Piazza della Repubblica a Terni, nella verifica e valutazione dei “pezzi” in rassegna per l’assegnazione dei cinque trofei “Supercarslot 2023”: “Old Race”, “Classic 2023”, “Youngtimer”, “Porsche Legend”, “Best Restoration”.

Ad aggiudicarsi il trofeo “Old Race” la Lancia 037 ex Fulvio Bacchelli in configurazione Rallye di Sanremo 1982 in un finale sul filo di lana con la Lancia Stratos in livrea blu Francia del 1975, uno dei 10 esemplari acquistati da Lancia Francia, due regine assolute dei rallyes appartenenti alla collezione “Frank one” dei fratelli Andrea e Giovanni Gianmario Francone protagonisti della formidabile stagione dei rallye degli anni Settanta/Ottanta. Trofeo “Classic 2023” attribuito alla Dino Ferrari 246 GT della collezione dei fratelli Alberto e Silvio Strappini in lizza con la Alfa Romeo Montreal del 1972 del collezionista romano Fabio Ficca. Tra le “Youngtimer” ha spiccato una BMW Z4, modello sempre più nell considrazione dai collezionisti che iniziano ad attingere anche dal nuovo millennio. Per l’aggiudicazione del “Porsche legend”, plebiscito dei giurati per la 911 Carrera 3200 di Michaelsen Christopher e Romy Keller della Scuderia Biondetti, appassionati collezionisti dal palato fine non vincolati a marchi specifici. Nel loro garage, tra le altre, Matra 530 e Innocenti spider e coupé.

Di rilievo la Delta 4WD in configurazione gara di Roberto Begliomini, la Lamborghini Diablo di Maurizio Paloni e la partecipazione dei protagonisti della velocità auto storiche Gigi Carelli e Ernesto Galli che, rispettivamente, alla guida di Alfa 33 e Supercinque in configurazione Campionato hanno offerto spettacolo nelle sfilate dinamiche lungo i tratti chiusi al traffico

Confermato il successo del format “Supercarslot”

Un format lanciato verso la IV edizione che si distingue per i contenuti inediti proposti nel panorama degli eventi motoristici: ammessa qualsiasi vettura purché “capace di emozionare” senza vincoli di epoca di produzione, marchio od altro e benvenuti tutti gli appassionati desiderosi di divertirsi senza stress da cronometro, cacce al tesoro, oneri di presentazione accademici od altro. Quindi “porte aperte” a Stratos e Diablo, Dino Ferrari e Lancia 037, Porsche e Jaguar ma anche alle attuali Ferrari SF 90 e Porsche 991 e non solo: benvenute le Youngtimer dalla Delta, non necessariamente Evoluzione alla BMW Z4. Un format che privilegia insieme le peculiarità del territorio, dalle visite culturali alla cucina tipica, lo slow tour e l’emozione adrenalinica che regala la guida su percorsi chiusi al traffico con start alla bandiera tricolore e finale sotto la bandiera a scacchi ma senza preoccupazioni da “classifica”.