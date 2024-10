Grosso masso si stacca e cade sulla strada che porta al paese di Cesi

Questa mattina intorno alle di 10:00 la squadra dei vigili del fuoco di Terni è stata chiamata per una frana avvenuta a circa 500 metri dall’abitato di Cesi, lungo la Sp22, in Via della Lince, conosciuta come ‘la lunga di Cesi’.Al momento del distacco nessun pedone o automobile si trovava sulla strada che è stata momentaneamente chiusa per consentire i rilievi e le verifiche necessarie.