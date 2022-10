Montecchio, un marchio regionale per la castagna umbra

Se ne parla domani al convegno di Melezzole

Il piano castanicolo nazionale e il riconoscimento di qualità per la castagna saranno i temi al centro del convegno dal titolo “Il piano castanicolo 2022-2027. Verso un marchio regionale” in programma domani a Montecchio. L’incontro, programmato nell’ambito della 34esima Fiera della Castagna, si svolgerà alle 16 alla sala della comunanza agraria di Melezzole e vedrà la partecipazione dell’on. Raffaele Nevi che farà il punto della situazione sull’attuazione del piano.

“Il convegno – spiega il sindaco di Montecchio Federico Gori – sarà utile per trattare problemi ed opportunità che riguardano questa eccellenza e tutto ciò che ne comporta per un adeguato riconoscimento guardando al futuro con ottimismo. Dopo un periodo complicato, legato all’invasione dei castagneti da parte della cinipide del castagno – prosegue Gori – ora si punta infatti ad un riconoscimento chiaro di qualità, anche sulla base di un piano nazionale che reca importanti finanziamenti per tutta la filiera, dalla produzione alla commercializzazione.

La presenza al convegno di un rappresentante della Regione – aggiunge il sindaco – sarà l‘occasione per rilanciare l‘iniziativa di un marchio Igp per la castagna umbra. Importante la presenza tra gli altri – conclude Gori – dell‘on. Nevi che tenacemente aveva lavorato per l‘approvazione del piano castanicolo”.