Montone: tempo di scelte per famiglie e studenti: aperte le iscrizioni per il prossimo anno. C’è tempo fino al 25 gennaio per presentare la domanda

Il mese di gennaio rappresenta un momento importante per famiglie e studenti che si apprestano a scegliere nuovi percorsi formativi.

Anche a Montone, dopo le giornate di open day ‘virtuale’, sono ufficialmente aperte le iscrizioni online per le alunne e gli alunni delle future classi prime della scuola primaria e della secondaria di I grado. Resta invece in modalità cartacea la presentazione della domanda per essere ammessi all’infanzia.

I tre plessi, che rientrano nell’Istituto comprensivo Umbertide Montone Pietralunga, hanno tutti la mensa interna, sono attenti alle esigenze dei piccoli allievi e offrono un ambiente a misura di bambino, dove farlo crescere, apprendere e instaurare nuovi rapporti.

La scuola dell’infanzia è aperta dal mattino fino alle 4 del pomeriggio, mentre la primaria e la media hanno il tempo prolungato con due rientri settimanali.

Le classi numericamente ridotte sono un aspetto che porta innumerevoli vantaggi allo studente: in un piccolo gruppo ogni alunno ha la possibilità di essere seguito con maggiore attenzione, permettendo di valorizzare i talenti e appianare le difficoltà.

Le tre realtà scolastiche completano il percorso di studio dei giovani allievi con vari laboratori, come quello di coding e di cittadinanza attiva, oltre a progetti di inglese, arte, lettura e sport. Per la scuola media è inoltre prevista la possibilità di frequentare corsi di strumento gratuiti nel pomeriggio.

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22 potranno essere effettuate fino alle ore 20 del 25 gennaio. Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. Per tutti gli altri sarà necessario registrarsi, per poi procedere nella compilazione della domanda. Inoltre, sulla pagina www.istruzione.it/iscrizionionline e sul canale YouTube del Ministero dell’Istruzione, sono disponibili tre video tutorial per accompagnare le famiglie in tutte le fasi dell’iscrizione online. Per ulteriori informazioni è possibile consultate il sito dell’Istituto comprensivo icumbertidemontonepietralunga.edu.it o telefonare ai numeri 075 930 65 65 – 075 930 70 119.