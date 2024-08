Montefalco: al via l’Agosto Montefalchese

Un mese di eventi dalla musica alle taverne e il 10 agosto Notte delle Stelle

Comincia l’Agosto Montefalchese. Fino al 19 agosto uno dei Borghi più belli d’Italia si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto immerso in una atmosfera Rinascimentale: un mese intenso con un programma ricco di appuntamenti legati alla storia e le tradizioni locali con musica, spettacoli e rievocazioni storiche nelle vie e nelle piazze del centro storico.

Nell’ambito dell’Agosto Montefalchese il Consorzio Tutela Vini Montefalco curerà “La Notte delle Stelle”. Sabato 10 agosto, nella magica notte di San Lorenzo, in collaborazione con il Comune di Montefalco, si terrà l’iniziativa che vedrà protagonisti i vini Doc e Docg di Montefalco. Sommelier professionisti guideranno gli ospiti nell’abbinamento dei vini del territorio ai piatti nei ristoranti: Coccorone, Federico II, L’Alchimista, Olevm e Re Tartù.

Sempre sabato 10 agosto, per le vie dello splendido centro storico di Montefalco, passeggiata con gli occhi all’insù in cui si potranno ammirare le stelle, simbolo della notte più poetica dell’anno. In quattro punti del borgo si potranno osservare le costellazioni e lo straordinario spettacolo offerto dagli astri a cura del Gruppo Astrofili Monte Subasio. Nella Piazza del Comune la musica travolgente dei ‘900 Swing Italiano.

Tra gli altri eventi in programma nell’ambito dell’Agosto Montefalchese, domani (venerdì 2 agosto) Urban Trek sotto le stelle “Alla scoperta di Coccorone, la Ringhiera dell’Umbria”, sabato 3 agosto concerto della Cinquantini Band, domenica 4 Agosto “Note & Vino“, lunedì 5 agosto Swing Kings in concerto, martedì 6 agosto Zero Alkimia in concerto, mercoledì 7 agosto Flo in concerto, giovedì 8 agosto visita esperienziale al Nuovo Museo del Sagrantino, venerdì 9 agosto concerto del Trio Paradisi, Berazzi e Pecci, sabato 10 agosto la Notte delle Stelle con il concerto ‘900 Swing Italiano ed iniziative nei ristoranti a cura del Consorzio Tutela Vini Montefalco. Domenica 11 agosto corteo storico a cura dell’Ente Fuga del Bove, lunedì 12 Gara Tamburini e Sbandieratori, martedì 13 agosto lo Spettacolo dei Quartieri: Le Emozioni, mercoledì 14 agosto Gara Balestra e Staffette, giovedì 15 agosto Ferragosto Paiper 2024, venerdì 16 agosto Processione delle Lampade, sabato 17 Agosto Messa Solenne alla Chiesa di Sant’Agostino, concerto “Incontri” del complesso bandistico Città di Norcia e spettacolo pirotecnico. Domenica 18 agosto trekking “Scoprire Montefalco, la terrazza dell’Umbria” e in serata danze popolari del Sud Italia, pizziche e tarantelle a cura di Tarantarci Perugia. Lunedì 19 agosto la Corsa dei Bovi. Tante anche le mostre ed eventi collaterali in programma: fino al 30 settembre mostra “Alison Ryde”, fino al 20 agosto mostra “Oliviero Trombetti” e tutti i giorni al Museo di San Francesco “Occhio a Benozzo“.

Tra i focus dell’Agosto Montefalchese la volontà di far vivere ai visitatori un’esperienza unica attraverso la ricchezza e la diversità dei generi musicali. Un percorso sonoro che spazierà dai ritmi avvolgenti del jazz alle melodie travolgenti del rock, passando per la profondità del blues, l’energia dello swing e molto altro. Ogni tappa sarà arricchita da performance dal vivo e sarà un’opportunità unica per ascoltare e apprezzare una vasta gamma di stili musicali, tutti in un unico evento.

Infine, le taverne dei quattro quartieri, dove poter degustare piatti tipici del territorio ed i vini DOC e DOCG di Montefalco, saranno aperte dal 3 al 18 agosto. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.fugadelbove.it