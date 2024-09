Montagne Super-abili: appuntamento al Parco regionale di Colfiorito (Foligno) il 14 settembre 2024.

Il 14 settembre 2024, presso l’info point del Parco regionale di Colfiorito (Foligno), si svolgerà la terza edizione di Montagne super-Abili, l’appuntamento annuale che unisce inclusione sociale, attività all’aria aperta e amore per la natura.

L’evento, che già lo scorso anno ha visto la partecipazione di numerose associazioni, centri diurni, cooperative ed enti del Centro Italia impegnati nel campo dell’inclusione sociale, è organizzato dall’ASD Trekkify in collaborazione con Valle Umbra Trekking. Gode inoltre del sostegno dell‘Unione Europea ed è patrocinato dalla Regione Umbria, dal Comune di Foligno e dalla FIE – Comitato regionale Umbria.

La giornata avrà avvio alle 9.00 con la registrazione dei partecipanti e con una breve momento di confronto per illustrare sia gli scopi della giornata, sia alcune buone pratiche per l’inclusione sociale attraverso l’outdoor. Interverranno la presidentessa di ASD Trekkify, Eleonora Cesaretti, e la segretaria Irene Morici, che presenterà il progetto europeo RURAAC. Condotto dall’ASD Trekkify con il sostegno di diverse realtà nazionali e internazionali, RURAAC ha promosso appunto l’inclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva (DI) nelle aree rurali attraverso l’uso della comunicazione aumentativa alternativa (CAA) nelle esperienze all’aperto e nella fruizione dei beni del patrimonio naturale locale. A relazionare sull’argomento sarà anche Sara Ercolani della Cooperativa sociale GEA, partner italiano del progetto. Questa parte introduttiva si concluderà con gli interventi di Fiorella Beleggia, vice-presidente Emozionabile A.P.S. e di Elena Piccioni, membro dell’ASD Trekkify, che racconterà l’esperienza di job shadowing nel Parco nazionale di Tara, in Serbia, a cui lei e altri membri dell’associazione hanno partecipato nell’ambito del progetto SKILLOUT – Improving staff SKILLS for the implementation of OUTdoor activities.

La giornata proseguirà con passeggiate ed escursioni a cura di Valle Umbra Trekkingper scoprire il territorio del Parco, e con dei laboratori artistico-ambientali per avvicinarsi alla natura in maniera originale.

Le attività saranno intervallate da un momento conviviale offerto dall’organizzazione e si concluderanno nel primo pomeriggio.