Tari 2024, aumenta la quarta rata

“In questi giorni, i cittadini di Perugia stanno ricevendo in anticipo un poco gradito “regalo di Natale”, l’ultimo lascito della giunta Romizi: la quarta rata della TARI 2024, aumentata in seguito alle nuove tariffe approvate lo scorso aprile.

L’incremento delle tariffe, stabilito a fine della scorsa consiliatura, comporta un rialzo medio del 7,5% rispetto alle tariffe del 2023, ma è stato attuato senza adeguata informazione verso i cittadini.

Oltre al danno, anche la beffa: per nascondere l’aumento della tassa sui rifiuti, che avrebbe danneggiato la campagna elettorale della destra alle Comunali di Perugia, l’amministrazione comunale uscente ha dilazionato il pagamento in tre rate, evitando di comunicare che l’aumento in campagna elettorale e scordando anche di dire che sarebbe stato “recuperato” con una quarta rata. Come forze di maggioranza in consiglio comunale, riteniamo che amministrare una città o una regione significhi anche assumersi la responsabilità di scelte che, pur potendo risultare impopolari, vanno gestite con trasparenza. Crediamo fermamente che decisioni importanti, soprattutto quelle che incidono sui bilanci delle famiglie, debbano essere comunicate e condivise con chiarezza e onestà. Chiarezza e onestà che non abbiamo visto da parte degli allora amministratori comunali di centro-destra e che ora i cittadini si trovano a pagare. La maschera degli amministratori che non mettono le mani nelle tasche dei cittadini è caduta, provocando un certo fragore”.

Così una nota tutti i gruppi consiliari di maggioranza al Comune di Perugia