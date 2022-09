Massa Martana, Luana Sensini Passero nuovo consigliere comunale

“Facciamo i nostri migliori auguri a Luana Sensini Passero che ieri si è insediata ufficialmente nel consiglio comunale di Massa Martana, subentrando al consigliere dimissionario Tommaso Canneori. In bocca al lupo a Luana, una militante della Lega che si è sempre contraddistinta per il suo impegno concreto, lavorando in maniera costante anche fuori dall’assise comunale, per il bene della sua comunità, con segnalazioni e proposte utili al territorio. Siamo convinti che con il suo ingresso darà uno slancio decisivo all’attività della minoranza, continuando ad operare con la stessa determinazione di sempre puntando sull’ascolto e portando avanti le istanze dei cittadini. Buon lavoro”.