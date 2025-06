Angelantoni Life Science, adesione totale allo sciopero: “Proprietà cinese irreperibile”

La Fiom Cgil denuncia la difficoltà di contattare il socio di maggioranza – Rischio di paralisi produttiva all’azienda di Massa Martana. I lavoratori chiedono piano di rilancio

Tutti i cinquantacinque dipendenti della Angelantoni Life Science (Als) di Massa Martana hanno aderito allo sciopero di otto ore indetto per martedì 10 giugno dalla Fiom Cgil per chiedere all’azienda un piano industriale di rilancio. Infatti, come aveva fatto sapere lo stesso sindacato, proclamando lo stato di agitazione, “attualmente Als versa in una situazione di paralisi produttiva, nonostante i nostri continui solleciti al socio di maggioranza – la Antonlin Life science (Zhejiang) Co Ltd, con sede in Cina, subentrata nel 2021 –, affinché conduca le normali azioni per mettere in sicurezza finanziaria l’azienda e ridarle un governo”. Lo sciopero di otto ore è stato accompagnato da un presidio dei lavoratori di fronte ai cancelli dell’azienda, a cui sono intervenuti, per la Fiom Cgil Perugia, il segretario generale Marco Bizzarri e il segretario provinciale Nico Malossi, i consiglieri regionali Fabrizio Ricci (Alleanza Verdi e Sinistra) e Francesco Filipponi (Pd), e la vicesindaco di Massa Martana, Pamela Falchi, che voluto portare la vicinanza dell’amministrazione comunale e di tutta la popolazione ai lavoratori dell’Als, annunciando anche l’impegno del Comune a contribuire a trovare una soluzione.

“In questo momento – ha spiegato Malossi – abbiamo grosse difficoltà anche solo a riuscire a comunicare con l’attuale proprietà in Cina. Non riusciamo perciò a capire quali siano le intenzioni e in definitiva il progetto industriale. I buoni propositi che ci erano stati manifestati inizialmente non hanno avuto un seguito, dimostrando chiari segnali di difficoltà in una realtà industriale che occupa ancora cinquantacinque dipendenti, un’eccellenza nel settore della refrigerazione applicata al campo biomedicale, che doveva essere un fiore all’occhiello e testimoniare le potenzialità di una collaborazione italo-cinese”. “Le poche interlocuzioni che siamo riusciti ad avere – ha aggiunto il segretario provinciale della Fiom – non hanno prodotto alcuna azione concreta al fine di mettere in sicurezza il futuro industriale del sito produttivo di Massa Martana. Le misure prese sono stati interventi tampone e comunque tardivi. Il rischio di una paralisi produttiva è già evidente”.

D’altronde, già nel 2023 si erano iniziati a registrare cali di produzione e problemi finanziari che, ha denunciato ancora Malossi,

“oggi stanno portando alla paralisi dell’azienda, con i lavoratori che in alcuni momenti hanno dovuto finanziare essi stessi le spese aziendali legate al loro lavoro. Ancora più preoccupante, però – conclude Malossi – è la scomparsa della dirigenza che non ha lasciato più deleghe a nessuno per fare scelte. Visto che anche la cassa integrazione sta per terminare, chiediamo urgentemente all’azienda di adottare misure di sollievo finanziario per permettere di approvvigionare nell’immediato la struttura e un piano industriale di rilancio. Facciamo anche appello alle istituzioni affinché si impegnino con noi a salvaguardare questo importante sito produttivo, specializzato anche nel campo della ricerca e dello sviluppo”.

Solidarietà ai lavoratori della Angelantoni Life Science è giunta anche dalla Rsu Fiom Cgil della Angelantoni Test Tecnologies: