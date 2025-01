Marsciano, inaugurata la sede provvisoria del Nido Rodari

Il servizio sarà ospitato per circa un anno in piazza Mazzini, presso l’immobile ex scuola dell’Infanzia “Cardinal Francesco Satolli”

Con il taglio del nastro da parte del sindaco Michele Moretti, è stata ufficialmente inaugurata, presso la ex scuola dell’Infanzia “Cardinal Francesco Satolli” in piazza Mazzini a Marsciano, la sede provvisoria del Nido Rodari, che da mercoledì 15 gennaio ospiterà, per circa un anno, il servizio del nido comunale, al fine di permettere lo svolgimento di lavori di adeguamento sismico e di efficientamento energetico nell’edificio di via Orvietana. “Finalmente – afferma l’assessora Simona Montagnoli presente all’inaugurazione – siamo riusciti a dare seguito a questo spostamento con un lavoro coordinato da parte di tutta la macchina ammnistrativa e il coinvolgimento delle famiglie, cercando di limitare i disagi e garantire adeguati spazi di cura ed educazione”.

All’inaugurazione, alla quale ha preso parte anche il vicesindaco Sergio Pezzanera, sono intervenuti alcuni genitori e rappresentanti delle ditte che hanno contribuito all’allestimento e adeguamento della nuova sede. È stato poi il parroco don Marco ad impartire la benedizione a tutti i presenti.

“Un giorno di festa – ha commentato il sindaco – che ci permette anche di riaprire alla comunità uno spazio del centro cittadino che ha visto molti marscianesi, tra cui anche il sottoscritto, frequentare proprio qui la scuola dell’Infanzia. Ringrazio quindi tutti coloro che si sono adoperati per garantire questa apertura, dagli uffici comunali ai professionisti e alle ditte esterne che hanno lavorato con grande impegno in questi giorni. E naturalmente un grazie alle educatrici del Nido e alle famiglie che hanno sempre mostrato spirito di partecipazione e collaborazione”.

L’avvio dei lavori in via Orvietana, finanziati con fondi statali nel corso della precedente consiliatura, è previsto entro il mese di febbraio. Gli interventi interessano la parte dell’immobile che ospita il Nido d’Infanzia, strutturalmente indipendente dal resto del complesso. Consistono, per quanto riguarda l’adeguamento sismico, in un rinforzo strutturale delle parteti e nel consolidamento del solaio mentre l’efficientamento energetico comporta la completa sostituzione degli infissi e opere edili di coibentazione.