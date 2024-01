Marsciano, presidio per chiedere il raddoppio dell’uscita sulla E45

Convocato dal candidato sindaco di centrosinistra Michele Moretti: “Sicurezza stradale a rischio” – Appuntamento nei pressi dell’uscita lunedì 29 gennaio alle 12. Ci sarà la deputata Piccolotti

“Lo sviluppo non può mettere a repentaglio la sicurezza stradale e la viabilità di un territorio. Per questo chiediamo che lo svincolo all’altezza dell’uscita per Marsciano venga raddoppiato. Quella che, dati alla mano, è l’uscita più transitata della E45 da Perugia e Terni, non può sopportare che si aggiunga un enorme traffico di mezzi pesanti. La messa in sicurezza della viabilità è la nostra priorità per garantire a Marsciano un regolato accesso di merci e cittadini. Il raddoppio dello svincolo è indispensabile”.

Michele Moretti, candidato sindaco del centrosinistra, spiega così le motivazioni che sono alla base del presidio promosso per le ore 12 di lunedì 29 gennaio, proprio nei pressi dell’uscita che collega la E45 a Marsciano. Tra coloro che saranno presenti anche la deputata Elisabetta Piccolotti.