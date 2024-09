Marsciano, potenziata la presenza della Polizia Locale

Potenziata la presenza della Polizia Locale: l’iniziativa riguarda capoluogo e frazioni. Pattugliamenti più estesi anche da parte dei Carabinieri

La Polizia locale di Marsciano ha iniziato a garantire una maggiore presenza sul territorio comunale, ed in particolare nelle frazioni oltre che nel capoluogo. Una presenza più incisiva, voluta dall’Amministrazione comunale, che si traduce anche in una azione di controllo e vigilanza a piedi all’interno dei centri abitati, e in un pattugliamento più diffuso lungo le strade che collegano il capoluogo al resto del territorio.

“Questo potenziamento di attività – spiega il sindaco Michele Moretti – non ha solo l’obiettivo di andare a migliorare il controllo del territorio e quindi la sicurezza dei cittadini, ma vuole essere anche un momento concreto di presenza del Comune nelle frazioni e nelle aree periferiche. Diamo una risposta ad un bisogno concreto della popolazione che avrà maggiori possibilità di rivolgersi agli agenti di Polizia locale per fare segnalazioni e richieste. Ringrazio quindi tutti i componenti della nostra Polizia che, oltre al prezioso lavoro svolto per la sicurezza, rappresentano un importante punto di contatto e di riferimento per tutta la comunità”.

Allo stesso tempo l’Amministrazione è intervenuta con un richiesta di pattugliamento più capillare nei centri abitati anche presso l’Arma dei Carabinieri, trovando la piena disponibilità del Comandante della Stazione di Marsciano, maresciallo capo Raimondo Savastano. “Anche al Comandante Savastano esprimo il ringraziamento di tutta l’Amministrazione – sottolinea Michele Moretti – per lo spirito di collaborazione che l’Arma dimostra verso l’Ente, lavorando e operando sempre con grande abnegazione nell’interesse della popolazione”. Un ringraziamento che l’Amministrazione estende anche al Gruppo Mediavalletevere dell’Associazione Nazionale Carabinieri nucleo regionale Umbria che, con i propri volontari, è presente sul territorio comunale a supporto del lavoro della Polizia locale e della altre Forze dell’Ordine.