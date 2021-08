Marsciano: in vendita 6 beni immobili di proprietà comunale. C’è tempo fino al 10 settembre per presentare le offerte

Il Comune di Marsciano ha pubblicato un avviso per la messa in vendita, attraverso asta pubblica, di 6 beni immobili di proprietà dell’Ente. Si tratta di: ex edificio scolastico nella frazione di Olmeto (importo a base d’asta 40.500 euro); fabbricato ex sala ristorazione ed area pertinenziale situati nella zona industriale di Marsciano in via Carlo Faina (importo a base d’asta 240.480 euro); lotto presso la zona industriale (area ex mensa) di Marsciano, in via Carlo Faina (importo a base d’asta 53.865 euro), porzione di terreno in via dei Partigiani a Marsciano (importo a base d’asta 5.400 euro); area di interesse agricolo ex pozzi in località Casalina (importo a base d’asta 12.000 euro); terreno denominato “Orti urbani” a Marsciano a ridosso dell’area commerciale “Le Fornaci” (importo a base d’asta 28.500 euro).

L’offerta, una per ciascun lotto da inserire in buste separate e redatta in carta legale secondo il modello presente nel bando, dovrà pervenire, unitamente all’altra documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 13,00 del 10 settembre 2021 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Marsciano, Largo Garibaldi n. 1, per posta con lettera raccomandata a.r., oppure tramite corriere autorizzato o anche con consegna a mano da parte del concorrente.

L’asta pubblica, che avverrà ad unico e definitivo incanto con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo indicato a base d’asta, si terrà il giorno 13 settembre alle ore 10.00 presso la Residenza municipale.

Tutti i dettagli sui beni oggetto di alienazione e sul bando possono essere consultati sul sito del Comune di Marsciano al link https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2274.html. Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una mail con oggetto “Avviso pubblico di vendita beni immobili di proprietà comunale” all’indirizzo: m.todini@comune.marsciano.pg.it o chiamare lo 0758747283.

Copia del bando integrale può essere direttamente richiesta anche recandosi all’Area Patrimonio del Comune di Marsciano nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00.