Marcia della Pace e libertà femminili – L’adesione della Consigliera di Parità della Provincia

Astarita invita a marciare contro discriminazioni e violenze

Marciare per costruire insieme una società più umana, di pace, rispettosa dei diritti e delle libertà femminili. A pochi giorni dalla 60^ Marcia della Pace Perugia – Assisi, in programma domenica 10 ottobre, che avrà per tema “I care”, la Consigliera di Parità della Provincia di Perugia, Giuliana Astarita, conferma la sua partecipazione e ribadisce il suo impegno per sradicare violenze, ingiustizie e conflitti ma soprattutto per portare il grido delle donne vittime di violenza di genere e per sottolineare quanta cura sia necessaria per lenire le ferite delle vittime e dei loro cari.

“Mai come in questo periodo ognuno di noi ha interiorizzato il significato della “cura” come antidoto all’indifferenza, capace di sviluppare una cultura della responsabilità contro gli individualismi. Le donne hanno sempre saputo l’importanza del prendersi cura degli affetti, delle nuove generazioni, della scuola, delle città, del pianeta. Così come sanno bene che, per costruire la pace, non bastano gli appelli, ma c’è bisogno di un forte e diffuso impegno. Un impegno che deve passare soprattutto mettendo in campo azioni concrete da parte di chi ha la responsabilità politica e amministrativa dei nostri territori, sostenendo le attività dei centri antiviolenza e le donne che decidono di intraprendere un percorso di libertà, proteggendole non solo da chi agisce loro violenza, ma proteggendole da un sistema che troppo spesso le rende vittime una seconda volta, attribuendo loro una qualche forma di responsabilità che si spiega solo con quella visione patriarcale immanente della nostra società e che è l’humus culturale di cui si nutre la violenza di genere”.

Ecco allora l’invito della Consigliera Astarita a marciare per la pace rivolto anche a tutte le Associazioni femminili del territorio: “Auspico che possiamo ritrovarci a marciare insieme, tutte noi che quotidianamente ci impegniamo nella prevenzione e nel contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere, unite dalla comune volontà di costruire una società di pace, rispettosa dei diritti e delle libertà femminili”.

Alla vigilia della Marcia Perugia – Assisi 2021, la Consigliera di parità parteciperà inoltre all’Assemblea del comitato organizzatore della Marcia prevista per sabato 9 ottobre alla Sala dei Notari, a Perugia, e via Zoom (https://bit.ly/3EQny2S) dalle ore 16.30 alle 19.