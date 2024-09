Marchetti: “Paradossali le lezioni di morale della sinistra dell’ammucchiata”

Marchetti: “Il Centrodestra è aperto a chiunque sia disposto a collaborare con serietà al progetto che vogliamo continuare a costruire per l’Umbria”

“Il Centrodestra è aperto a chiunque sia disposto a collaborare con serietà al progetto che vogliamo continuare a costruire per l’Umbria. L’ho dichiarato mesi fa e lo ribadisco oggi. La nostra coalizione ha al suo interno sensibilità diverse che, come dimostriamo in ogni realtà in cui governiamo insieme, sono una ricchezza. Calenda ci accusa di creare alleanze in nome dei voti? Forse dimentica di essere sceso a patti con Renzi dopo aver dichiarato di avere visioni diametralmente opposte su tutto solo per garantirsi qualche seggio alle politiche del 2022, di aver mandato in frantumi il terzo polo poco dopo le elezioni, salvo poi ritrovarsi insieme ora in coalizione in vista delle regionali. Per non parlare della liaison con i 5 Stelle, con i quali è sempre stato in conflitto su ogni tema, nonostante questo è pronto a scenderci a compromessi. L’incoerenza della sinistra non stupisce, ma è paradossale che vogliano addirittura dare lezioni di morale, proprio loro che sono ormai maestri delle grandi ammucchiate a fini elettorali. Abbiamo lavorato cinque anni per risollevare le sorti di una terra massacrata dalle incapacità della sinistra: la nostra priorità è continuare a dare risposte concrete agli umbri e, se qualcuno si rispecchia nelle idee e nel programma che il Centrodestra ha per il futuro dell’Umbria, lavoreremo insieme in maniera costruttiva affinché possa dare il suo contributo”.

Così in una nota il Segretario Regionale della Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti