Manutenzione straordinaria di impianti sportivi a Pianello, San Martino in colle e Montegrillo

Approvati i progetti dei gestori

Via libera ai lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria per il campo da calcio di Pianello, gestito dalla Polisportiva Dilettantistica Pianello. La giunta del Comune di Perugia, su proposta dell’assessore allo sport Clara Pastorelli, ha infatti approvato il progetto esecutivo presentato dall’associazione, che aveva manifestato la disponibilità a progettare e realizzare vari interventi chiedendo un contributo comunale parziale a copertura delle spese. In particolare, il Comune contribuirà all’investimento (che nel complesso ammonta a 98mila euro) con la somma di 40mila euro. Nell’impianto saranno effettuati anche interventi di adeguamento sismico.

Lavori e migliorie in vista anche per l’impianto sportivo di San Martino in Colle gestito dall’associazione dilettantistica sportiva Virtus Collina, e per la palestra di Montegrillo, gestita invece dalla Scherma Grifo Perugia.

Nel primo caso, infatti, la giunta ha autorizzato lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria per due campi da calcetto in erba sintetica in base al progetto presentato dal gestore, il cui costo complessivo ammonta a circa 132mila euro (a fronte di un cofinanziamento comunale di 40mila). Per la palestra di Montegrillo, analogo procedimento autorizzatorio con la previsione di un cofinanziamento di 16mila euro per realizzare i lavori proposti dall’Asd per un totale di circa 33mila euro.