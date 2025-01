Magione, open day all’istituto Mazzini

Sono tre gli open day in programma: sabato 18 e 25 gennaio e sabato 1 febbraio

Il Ministero ha comunicato a tutte le istituzioni scolastiche la finestra temporale per la presentazione delle domande di iscrizione, le quali potranno essere effettuate dal 21 gennaio fino al 10 febbraio 2025. Una buona notizia che permetterà alle scuole di svolgere un’ampia attività di orientamento e di concedere alle famiglie maggior tempo per una scelta ponderata.

L’opzione “Scienze Applicate”, nuovo indirizzo che partirà presso l’Istituto Omnicomprensivo “Mazzini” di Magione dall’anno scolastico 2025-2026, fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti la cultura scientifico – tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni.

Tale percorso mira a sviluppare conoscenze e abilità e a maturare quelle competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.

L’Istituto Mazzini si è dotato di un’aula immersiva progettata per offrire un’esperienza didattica piena e interattiva, grazie all’uso di tecnologie avanzate, come proiezioni a 360°, realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR), sistemi audio multidirezionali e dispositivi touch-screen. È una delle tante esperienze didattiche che costituiranno l’esperienza di apprendimento del nuovo indirizzo di studi inaugurato presso l’Istituto Mazzini di Magione.

OPEN DAY

Come detto, sono tre gli open day in programma: sabato 18 gennaio dalle 10 alle 13, sabato 25 dalle 15 alle 18 e sabato 1 febbraio dalle ore 10 alle 13. Per le iscrizioni alle prime classi del Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate, la procedura è online sul sito del MIUR, a cui si accede dal sito della scuola. La segreteria, per supportare le famiglie nella compilazione delle domande, sarà aperta al pubblico nelle giornate di sabato 18 e 25 gennaio dalle 9.00 alle 13.00 come pure sabato 8 febbraio, sempre dalle 9.00 alle 13.00.