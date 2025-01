Città del cioccolato, superato un milione di euro nel crowdfunding

Sarà organizzato un evento pubblico al quale saranno invitati tutti gli investitori

Con la straordinaria adesione di 198 investitori per un totale di 1.025.914 Euro la società Destinazione Cioccolato Srl S.B. ha più che triplicato (+342%) il goal minimo di raccolta, fissato sulla prestigiosa piattaforma Mamacrowd in 300.000 euro, collocando sul mercato il 9,09 % delle proprie azioni e raggiungendo così l’obiettivo massimo di 1 milione di euro. Viene infine confermato il valore post money della stessa società in 11 milioni di Euro.

Un risultato significativo considerando che Destinazione Cioccolato Srl S.B. non è ancora operativa sul mercato, avendo iniziato i lavori di realizzazione della Città del Cioccolato soltanto l’estate scorsa.

“Gli investitori – dichiara Vasco Gargaglia Presidente del Cda di Destinazione Cioccolato Srl S.B. – hanno quindi dato fiducia al nostro progetto, non solo perché vede già protagonisti diversi imprenditori con un solido background alle spalle nel settore del turismo, degli eventi, delle gestioni museali e dell’economia sociale, ma anche perchè forte di una concessione trentennale, di un finanziamento di 6 milioni già deliberato e di un business plan molto promettente asseverato anche da Nomisma“.

Il successo della campagna di Crowdfunding è dovuto anche alle finalità per le quali è stato progettato che prevedono, oltre a un rafforzamento delle azioni di Marketing, degli interventi a favore delle filiere produttive del Cacao e Cioccolato e per il sostegno di progetti di inclusività sociale da promuovere all’interno della Città del Cioccolato.

“E’ stato un impegno significativo – aggiunge Barbara Mencaroni Vice Presidente del Cda di Destinazione Cioccolato Srl SB – che ha visto coinvolto tutto il nostro team, ma non solo. Un ringraziamento particolare anche al team di Mamacrowd ed ai professionisti esterni che hanno curato gli aspetti relativi all’ Ufficio Stampa (Aromi e Sedicieventi), all’editing dei materiali grafici digitali (Fattoria Creativa) e alla produzione dei contenuti video (The Creators). Ovviamente un ruolo importante è stato svolto anche da Eurochocolate, partner strategico di Destinazione Cioccolato Srl SB“.

In sintesi, questo il riepilogo delle quote sottoscritte: 161 investitori per la Quota Latte (da 300 a 5.000 Euro), 35 investitori per la Quota Gianduja (da 5.000 a 100.000 Euro) e 2 investitori per la Quota Extra Fondente (da 200.000 Euro). L’elenco degli investitori è consultabile sulla piattaforma www.mamacrowd.com.

Al termine delle fasi di formalizzazione della campagna di Equity Crowdfunding sarà organizzato un evento pubblico al quale saranno invitati tutti gli investitori.