19 giugno: (H) Open day prevenzione al femminile

Ospedale Perugia: infopoint con gli specialisti

L’Azienda Ospedaliera di Perugia nella giornata del 19 giugno 2024 partecipa all'(H) Open Day nazionale dedicato alla prevenzione al femminile – dalla pubertà alla menopausa – offrendo servizi informativi alla popolazione nelle aree specialistiche di dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, neurologia, reumatologia, ginecologia e ostetricia, pediatria, psichiatria e senologia. Gli specialisti saranno a disposizione della popolazione femminile negli info point allestiti nei pressi degli ambulatori (piastra dei servizi – Via Colle Della Strada) per accogliere e parlare con le donne così da poterle indirizzare nei percorsi di prevenzione e cura più appropriati.

Obiettivo di questa iniziativa, promossa dalla Fondazione ONDA che coinvolge gli Ospedali italiani con Bollini Rosa, è promuovere presso la popolazione femminile una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita, in relazione alle modificazioni ormonali che le accompagnano e le caratterizzano in modo molto specifico, impattando sulla salute e sul benessere psico-fisico.

Fondazione ONDA dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa. Il network, composto da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione ONDA nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

Per l’occasione verranno distribuiti degli opuscoli divulgativo-informativo dal titolo “Ormoni e Salute femminile”, disponibile anche in formato elettronico sul sito www.fondazioneonda.it nella sezione “Pubblicazioni” e in quello dell’Azienda Ospedaliera di Perugia al link www.ospedale.perugia.it