Open Day 2025 all’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia

Sabato 10 maggio una giornata tra creatività, innovazione e formazione.

Un’occasione per preiscriversi ai corsi con accesso limitato

Un’occasione per entrare nel cuore della creatività, scoprire i linguaggi del contemporaneo e vivere da vicino l’esperienza formativa di una delle istituzioni artistiche più prestigiose d’Italia: l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia organizza l’Open Day 2025, in programma sabato 10 maggio, presso le sue due sedi: San Francesco al Prato e il Polo Santa Chiara in via Tornetta, 1, a pochi metri di distanza dalla sede storica situata all’interno del Complesso di San Francesco al Prato.

Dedicata a studenti, famiglie e futuri artisti, ma anche curiosi e simpatizzanti delle diverse forme d’arte, la giornata rappresenta un’opportunità per conoscere nel dettaglio l’offerta didattica dei Dipartimenti di Arti Visive e Arti Applicate, dialogare con docenti e studenti, visitare laboratori e aule dove ogni giorno prendono forma progetti di pittura, scultura, moda, design, cinema e molto altro. L’Open Day si aprirà alle ore 9.30 con il saluto della Direttrice Tiziana D’Acchille, nell’Aula Magna di San Francesco al Prato. A seguire, le presentazioni dei corsi triennali e biennali daranno spazio a tutte le discipline: dalla Pittura alla Scultura, dall’Illustrazione al Fumetto, dal Graphic Design alla Scenografia, dal Cinema e Fotografia fino al Product e Brand Design.

Preiscrizione ai corsi con accesso limitato. “L’accademia Vannucci si presenta ormai come un’istituzione completamente rinnovata – spiega la Direttrice Tiziana D’Acchille – con un’offerta formativa all’avanguardia. Agli studenti che interverranno in occasione dell’open day, non solo dà la possibilità di ricevere informazioni, interagire direttamente con i docenti, ma anche di potersi preiscrivere ai corsi che hanno un numero limitato di accessi”. Una scelta da ponderare in maniera concreta, perché “l’Accademia, come tutte le altre Accademie italiane – sottolinea D’Acchille – è al centro di una profonda riforma e di un rinnovato cambiamento. A breve saranno definiti anche i nomi dei nuovi dipartimenti che raccoglieranno corsi di laurea secondo denominazioni coerenti. Ritengo che per l’Umbria questo sia un elemento molto importante, perché l’Accademia di Perugia rappresenta una possibilità per gli studenti del territorio, quindi dell’Umbria, ma anche dell’Italia centrale, dalla Toscana alle Marche, oltre che per quelli internazionali, di poter frequentare una istituzione accreditata, soprattutto in un momento in cui spesso non ci si sposta più molto volentieri, in particolare per frequentare i corsi del triennio”.

IL PROGRAMMA. Nel Dipartimento di Arti Visive (San Francesco al Prato), dalle 10.30 alle 12.30, si susseguiranno presentazioni e incontri con i docenti di Pittura, Scultura, Grafica d’arte e Illustrazione e Illustrazione e linguaggi del fumetto. Al Polo Santa Chiara, sede del Dipartimento di Arti Applicate, si terranno le presentazioni dei corsi di Fashion Design, Graphic Design, Character Design and Gaming, Scenografia, Cinema e Audiovisivo, Fotografia e Social Media, Product Design e Brand Design. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, entrambe le sedi saranno liberamente accessibili con aule e laboratori aperti al pubblico, offrendo l’opportunità di osservare le attività in corso, parlare con studenti e docenti, e respirare l’energia che si sprigiona in un luogo dove la formazione artistica si fonde con la ricerca e l’innovazione. L’ingresso è libero, per info sul programma dettagliato consultare il sito www.abaperugia.org o chiamare allo 0755730631