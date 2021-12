Magione, annunciati nuovi investimenti alla cantina Terre del Carpine

La storica struttura è gestita dal 2014 dalla Molini Popolari Riuniti e riunisce 200 soci viticoltori – Previsto nel 2022 il restyling del punto vendita e nuovi macchinari nella linea produttiva

Nuovi investimenti interesseranno nel prossimo anno la cantina Terre del Carpine di Magione, attiva dal 1966 e oggi gestita dalla cooperativa umbra Molini Popolari Riuniti. Ad annunciarlo è lo stesso cantiniere dell’azienda Pietro Pardo il quale ha anche analizzato e fatto un bilancio della stagione vitivinicola 2021 al Trasimeno.

“Così come tanti altri settori dell’agroalimentare – ha spiegato Pardo –, anche la produzione vinicola ha sofferto a causa delle condizioni climatiche. C’è stato, infatti, un notevole calo delle quantità a causa di alcune gelate verificatesi in primavera e per l’eccessivo caldo e l’assenza di piogge nel periodo estivo. A fronte di ciò, registriamo però una maggiore qualità, soprattutto per quanto riguarda i rossi. Insomma, avremo meno bottiglie ma sicuramente degli ottimi vini”.

L’attenzione alla qualità è d’altronde un aspetto ormai irrinunciabile per chiunque voglia operare in questo campo e in questo senso vanno viste le operazioni di ammodernamento che stanno interessando tante aziende agricole e agroalimentari del territorio tra cui appunto la struttura del Trasimeno della Molini Popolari Riuniti.