L’Uomo, il Genio. Crisi, trasformazione e rinascita sul palco del TEDxSpoleto

Il 20 Novembre al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi e in streaming. Biglietti ancora disponibili

Stiamo vivendo un’epoca di grandi crisi globali: crisi umanitaria, crisi climatica, crisi economica, crisi energetica, crisi sanitaria, crisi dei valori. Siamo noi ad aver scelto il nostro presente. E in questa trasformazione profonda sta a noi tracciare la linea del divenire. L’Uomo è il centro della disfatta così come della rinascita. Ogni Uomo, centro dell’Universo, può tutto in virtù del suo Genio.

Nella splendida cornice del Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, il più antico teatro di Spoleto, costruito nella seconda metà del XVII secolo, prenderà vita il primo TEDxSpoleto, una giornata di incontri di grande intensità grazie alla partecipazione di speaker di alto valore che porteranno la loro esperienza di uomini e donne che hanno contribuito ad una rinascita attraverso il loro genio. I quindici racconti, che si susseguiranno sul palco e che saranno trasmessi live in streaming, porteranno spunti di riflessione e di ispirazione su altrettante differenti materie. Scoperte, esperienze, invenzioni, imprese, visioni, emozioni.

Tutto prenderà voce da Spoleto, la città in Umbria in cui l’essere umano vive ininterrottamente fin dalla preistoria e dove grandi personaggi hanno lasciato segni significativi delle loro grande capacità.

Questo è lo spirito che corrisponde alle idee che il TEDxSpoleto vuole diffondere: risvegliare quel senso di umanesimo che ha reso grande un territorio; sollecitare la creatività, le capacità, i talenti, il coraggio e l’imprenditorialità. Lo farà attraverso i suoi validi speakers: Daniela Antongiovanni, coach e trainer, Michele Tampieri, imprenditore ed esperto in marketing, Paola Aronne, consulente esperta di efficacia commerciale, il maestro cioccolatiere Davide Comaschi, Dario Castagna, esperto di tecnologie IT e referral marketing, l’imprenditore digitale Daniele Ugolini, Gianni Diotallevi, esperto di sistemi economici e finanziari, l’architetto Giuliano Macchia, il docente Daniele Manni, l’ingegnere Stefano Sacrato, Claudio Messina, formatore ed esperto di marketing relazionale, Giusy Tanci, coach esperta di comunicazione degli ambienti e gli imprenditori Mirco Gasparotto, Claudio Pedretti e Ivano Corsini.

Per partecipare come volontari è possibile compilare il modulo di adesione scaricabile a questo link. Disponibili ancora alcuni biglietti per partecipare in presenza all’evento di Spoleto oppure in streaming comodamente da casa e a prezzo ridotto.

Per maggiori info https://tedxspoleto.it/