Iniziativa nazionale per l’innovazione della didattica digitale

L’Università per Stranieri di Perugia partecipa al progetto EDUNEXT, Next Education Italia, un’iniziativa nazionale dedicata all’innovazione della didattica digitale. Il progetto è stato presentato presso il Polo di Formazione Digitale dell’UNIMORE di Reggio Emilia. Finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca con oltre 22 milioni di euro, EDUNEXT coinvolge trentacinque Atenei e cinque Istituzioni AFAM, con l’intento di creare un’offerta formativa digitale inclusiva e flessibile, capace di rispondere alle esigenze degli studenti e del mercato del lavoro.

Durante la presentazione, sono stati illustrati i contenuti, gli obiettivi e gli impatti di questa iniziativa, che promette di rivoluzionare l’approccio alla formazione superiore in Italia. Tra i principali intervenuti, si segnalano il rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Carlo Adolfo Porro, il direttore generale di Unimore, Luca Chiantore, e il coordinatore scientifico del progetto, Tommaso Minerva. Alla presentazione hanno preso parte, tra gli altri, la prof.ssa Chiara Biscarini, delegata alla Ricerca e alla Progettazione dell’Unistrapg, e il rettore il rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, prof. Valerio De Cesaris.

«L’Università per Stranieri di Perugia – commenta il rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, prof. Valerio De Cesaris – con la partecipazione al progetto Digital Education Hub EDUNEXT, sperimenterà nuove iniziative didattiche molto sfidanti. Questo ambizioso progetto, che coinvolge 35 Atenei italiani con il coordinamento dell’Università di Modena e Reggio Emilia, permetterà al nostro Ateneo di dare un impulso significativo al processo di aggiornamento dei metodi didattici, in particolare per quel che riguarda l’apprendimento della lingua italiana. Intendiamo sperimentare tecnologie, sviluppare ricerche scientifiche per arricchisce l’esperienza in aula degli studenti rafforzando la connessione tra docenti e studenti, senza assolutamente voler trasformare la didattica in un’esperienza telematica, ma valorizzandola attraverso un’interazione diretta e dinamica. EDUNEXT rappresenta un esempio di collaborazione virtuosa e innovativa tra le Università italiane e siamo contenti di essere parte di questo progetto».

«E’ un progetto che parte da lontano – spiega il prof. Tommaso Minerva di Unimore, coordinatore scientifico di EDUNEXT– da una comunità di persone, appartenenti a tutti gli atenei coinvolti, che da oltre 20 anni sperimenta, discute, si confronta sui temi della innovazione didattica e della relazione con le tecnologie».

L’obiettivo di EDUNEXT è quello di realizzare un’offerta formativa digitale di qualità, accessibile a una platea vasta e diversificata, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato del lavoro e alle nuove esigenze educative. Il progetto si articola

in diverse azioni concrete che mirano a innovare i metodi e i contenuti della formazione, promuovendo l’adozione di tecnologie avanzate e di metodologie didattiche innovative.

Il progetto EDUNEXT mira a creare il più grande e innovativo gruppo a livello europeo per l’Higher Education, coinvolgendo oltre 700.000 studenti e più di 25.000 docenti e ricercatori. Nei primi tre anni, il progetto prevede l’avvio di 32 Corsi di Laurea, 32 Master e oltre 250 contenuti formativi aperti (MOOCs), per un totale di circa 7.000 Crediti Formativi Universitari.

Sostenuto da 55 istituzioni e numerose imprese e associazioni culturali e industriali, EDUNEXT promuove la digitalizzazione dell’istruzione attraverso l’adozione di metodologie avanzate e personalizzate, in grado di rispondere efficacemente ai bisogni formativi degli studenti e alle richieste del mercato del lavoro.