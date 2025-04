L’Umbria che Spacca 2025, concerti all’alba con tre cantautrici

Francamente, Erica Mou e Anna Castiglia sul Garden Stage dal 4 al 6 luglio. Prevendite al via dal 17 aprile

PERUGIA – Francamente il 4 luglio, Erica Mou il 5 luglio e Anna Castiglia il 6 luglio. Saranno loro le protagoniste del “Garden Stage” di quest’anno per la 12/a edizione de L’Umbria che Spacca (dal 2 al 6 luglio in programma a Perugia). Dopo aver svelato la line up principale del main stage ai Giardini del Frontone, il festival annuncia il ritorno del palco più originale, quello dei concerti all’alba.

Torna quindi il risveglio preferito dagli amanti della musica. Ancora una volta l’Orto Medievale dell’Università degli Studi di Perugia all’interno del complesso monumentale di San Pietro, in collaborazione con CAMS – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici, si trasformerà nello scenario ideale per iniziare la giornata: ammirare l’alba, condividere una colazione, partecipare a sessioni rigeneranti di yoga e meditazione con Luna di Lisio e, naturalmente, godersi i concerti mattutini con, in questo caso, artiste straordinarie. L’appuntamento è dalle 6:15 alle 8:45 del mattino, nei giorni 4/5/6 luglio (il biglietto con posti limitati include la colazione, con alternative vegane disponibili, e l’accesso alla sessione di Yoga, con il tappetino a carico dei partecipanti).

La line up prevede infatti tre giovani donne come Francamente, Erica Mou ed Anna Castiglia, cantautrici che danno centralità a parole accompagnate da sonorità eleganti e profonde.

Francesca Siano, in arte Francamente, dopo i recenti successi ad X Factor che le hanno regalato la popolarità nazionale continua il suo personale e originale percorso artistico. Queerness e attivismo occupano il centro della produzione musicale della musicista, che si muove tra cantautorato ed elettronica. Dal 2021 è membro attivo di “Canta Fino a Dieci”, collettivo transfemminista impegnato nel contrastare il gender gap nell’industria musicale. Dopo un biennio di sperimentazione a Berlino, dove ha collaborato con il produttore Tomer Levy, nel 2024 ha iniziato una nuova fase della sua carriera.

Artista poliedrica, Erica Mou è una cantautrice con all’attivo sei album in studio, due romanzi e oltre ottocento concerti in Italia e all’estero. Con la sua scrittura originale, coniuga la grande tradizione cantautorale italiana con le sonorità pop-folk nordeuropee. In solo suonerà dal vivo le tracce del suo ultimo disco “Cerchi”, accolto con entusiasmo da pubblico e critica, e che porterà in tour questa estate.

Anna Castiglia, giovane cantautrice siciliana ma milanese d’adozione, ha fatto della creatività a trecentosessanta gradi la chiave di volta del suo progetto. La freschezza al di fuori di qualsiasi schema è diventata ormai un suo tratto distintivo e i suoi brani pieni, ricchi, emotivamente e musicalmente, sono la testimonianza di un’espressività stilistica unica nel suo genere. Vincitrice assoluta della XXXV Edizione di Musicultura con il brano “Ghali”, sul palco la sua figura diventa un tutt’uno con il suo strumento, con la sua chitarra, dando vita ad un’immagine cara al panorama del cantautorato nostrano. Perugia sarà una delle prime date estive del suo “Mi piace tour”, a seguito del suo primo progetto discografico.

I biglietti per i tre concerti sono disponibili da giovedì 17 aprile online e sul sito del festival (www.umbriachespacca.it).

“L’Umbria che Spacca” è ideato, sviluppato e promosso dalla Roghers Staff APS, con una sempre maggiore attenzione alla multidisciplinarietà e multisettorialità per offrire al pubblico una varietà di esperienze culturali ma soprattutto grandi protagonisti della scena musicale contemporanea, senza dimenticare di dare spazio alle realtà del territorio.

L’edizione 2025, con una serie di eventi itineranti e di importanti novità, è in programma dal 2 al 6 luglio per avvolgere di musica e non solo il centro storico del capoluogo umbro.

Il festival ha già annunciato in precedenza la line up completa del “main stage” ai Giardini del Frontone con le serate di mercoledì 2 luglio, con i Baustelle per il tour estivo dei 25 anni di carriera della storica band e il cantautore siracusano Marco Castello (due universi musicali che si incontrano combinando eleganza senza tempo e un groove che attraversa generazioni), di giovedì 3 luglio per una notte tutta in rosa, con il doppio concerto di due delle voci femminili più interessanti del panorama musicale attuale come Rose Villain e Gaia, di venerdì 4 luglio con il duo degli Psicologi, composto da Alessio Aresu (Lil Kaneki) e Drast (Marco De Cesaris), insieme a Giuse The Lizia e Centomilacarie, per una serata dedicata ai giovanissimi, di sabato 5 luglio con la leggenda dell’hip hop italiano Guè, ed infine quella conclusiva del 6 luglio (ad ingresso gratuito) con il cantautore toscano Lucio Corsi. Biglietti disponibili sul sito del festival www.umbriachespacca.it.

L’Umbria che Spacca è realizzato con il sostegno e il patrocinio di Regione Umbria e Comune di Perugia, con il sostegno della Fondazione Perugia, in collaborazione con Galleria Nazionale dell’Umbria e con il patrocinio di Università degli studi di Perugia, Università per stranieri di Perugia, Adisu Umbria.