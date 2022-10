L’Umbria celebra la giornata mondiale della vista

Le iniziative nella nostra regione

Il 13 ottobre è la giornata mondiale della vista.

Anche quest’anno l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità Sezione Italiana IAPB in collaborazione con le sedi UICI, organizzano su tutto il territorio nazionale iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione delle malattie della vista.

Sono tante le iniziative gratuite che si svolgeranno. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni: difendere un bene prezioso quale è la vista è fondamentale, è un patrimonio che va tutelato.

È possibile consultare tutte le iniziative ed il dettaglio della campagna direttamente sul sito istituzionale della IAPB: https://www.iapb.it/gmv2022/.

Sarà presentata anche a Terni la campagna “C’E’ UN SOLO MODO DI PREVEDERE IL FUTURO: FARE PREVENZIONE OGGI” attraverso iniziative congiunte della struttura territoriale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e della USL Umbria2 allo scopo unico di preservare la salute degli occhi, non solo con la cura ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva.

In particolare la sezione ternana si dedicherà alla distribuzione di materiale informativo per le vie principali della città: Corso Tacito, Piazza Tacito e Piazza del Popolo nei giorni 11-12-13 ottobre.

Nella giornata del 13 ottobre, sarà possibile effettuare una misurazione della vista presso i servizi aziendali di ortottica della USL Umbria2 dalle ore 8,30 alle ore 18.00.

E’ possibile contattare direttamente le ORTOTTISTE Assistenti in Oftalmologia presso i diversi presidi:

Ospedale Santa Maria della Stella

Località Ciconia Orvieto

Oculistica 5° piano

Ambulatorio Ortottico

Tel.0763/307325 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30

Ospedale San Giovanni Battista

Via Massimo Arcamone Foligno

Oculistica piano terra 1 corridoio a sinistra

Ambulatorio Ortottico n.4

Tel.0742/3397046 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30

Distretto Via Bramante USL2

Località via Bramante 37 Terni

Oculistica 1 piano scala B settore Verde

Ambulatorio Ortottico

Tel.0744/204002 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30

Ospedale San Matteo Degli Infermi

Via Loreto 3 Spoleto

Oculistica -1 piano

Ambulatorio Ortottico

Tel.0743/210259 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30

L’ortottista Assistente di Oftalmologia realizza interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per persone di ogni età.

E’ il Professionista Sanitario dell’area riabilitativa laureato e abilitato, che tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica. Svolge il proprio lavoro con autonomia professionale, ma collabora con medici, e altre figure professionali che operano in ambito sanitario.

L’Ortottista – Assistente di Oftalmologia realizza interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per persone di ogni età.

Ambiti di competenza

Prevenzione: Si occupa di prevenzione visiva in età prescolare e scolare, con l’esecuzione di screening visivo nei distretti sanitari e nei reparti di neonatologia e pediatria. Partecipa all’attività di prevenzione in età adulta, in particolare, in caso di astenopie (sindrome da affaticamento visivo che può colpire chi lavora al videoterminale o PC.

Valutazione e riabilitazione:

Sono di sua competenza la valutazione e la riabilitazione ortottica:

– dello strabismo a qualsiasi età;

– dell’ambliopia (occhio pigro);

– dei disturbi delle mobilità oculare e della visione binoculare (diplopia-visione doppia, posizione anomala della testa);

– dei disturbi visivi in ambito neuro-riabilitativo (emianopsia, neglect);

– dei problemi visivi in DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento);

– delle disabilità visive (ipovisione).