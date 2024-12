L’Istituto San Francesco premiato alla Camera dei Deputati tra le 100 eccellenze italiane

Quasi al termine di un anno straordinario, costellato di numerosi premi e riconoscimenti non ci si aspettava certo che proprio in chiusura arrivasse l’onorificenza più importante e gratificante a livello istituzionale e scolastico.

L’Istituto San Francesco nel 2024 ha già ottenuto tre grandi riconoscimenti:

– “Future Female welfare e sostenibilità del lavoro femminile”, della Regione Umbria:

Per operare da sempre secondo principi di correttezza, trasparenza e professionalità molto elevati e svolgendo attività volte a sostenere il personale femminile, con azioni e servizi di armonizzazione vita privata – vita lavorativa.

– “Eccellenza dell’anno, Innovazione & Leadership – Servizi di Formazione”, da Le Fonti Awards:

“Per essere un punto di riferimento nel settore della Formazione, a livello Nazionale. Per proporre i propri servizi sia in presenza che Online, per l’attivazione di un percorso evolutivo con una psicologa specializzata nel comportamento alimentare, dedicato agli studenti in età scolare e per la costante soddisfazione del cliente”.

– “Impresa Best Performer 2024”, del Centro Studi ItalyPost – per il quotidiano L’Economia del Corriere della Sera – Per essere una delle imprese più performanti della Regione Umbria.E dulcis in fundo, presso la Camera dei Deputati, nella preziosa cornice della Sala della Regina a Palazzo Montecitorio a Roma, venerdì 6 dicembre, la C.E.O. dell’Istituto San Francesco Sara Bacelli ha ricevuto il Premio 100 eccellenze italiane. Un evento esclusivo che rende merito a chi con il proprio talento e impegno, dà lustro all’Italia nel mondo.

L’Istituto San Francesco per il conseguimento del Diploma di Stato e recupero anni scolastici, con 3 sedi fisiche a Perugia, Foligno e Civitavecchia, e con la divisione online in tutto il territorio italiano e nel mondo offre servizi di formazione d’eccellenza.

Il premio le 100 eccellenze italiane è promosso dall’associazione Liber con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli undici Ministeri, il Premio si propone di riconoscere il contributo straordinario di 100 protagonisti d’eccezione – tra personalità, aziende ed enti – che hanno migliorato e continuano a plasmare il futuro del nostro Paese.

Creatività, innovazione ed eccellenza sono i valori cardine che rendono questo appuntamento un faro per celebrare il “Made in Italy” come simbolo di qualità totale.

Sara Bacelli ha partecipato alla sontuosa cerimonia alla presenza di un autorevole Comitato d’Onore composto da rappresentanti delle Istituzioni, del mondo accademico e dell’Industria.

Questo organo non solo certifica il prestigio delle selezioni, ma incarna l’importanza del riconoscimento di chi contribuisce a valorizzare l’immagine dell’Italia.

Nella X edizione ha presieduto il Comitato d’Onore Tommaso Miele – Presidente Aggiunto della Corte dei Conti, che sottolinea l’impegno condiviso di premiare chi porta avanti con orgoglio l’eccellenza italiana.

Questo evento rappresenta un’occasione unica per raccontare, celebrare e valorizzare l’Italia come emblema di qualità riconosciuto a livello mondiale. Un’Italia di Protagonisti, di Innovatori, di Eccellenze.

Sara Bacelli riferisce: l’emozione è stata indescrivibile e in questa premiazione ho portato nel cuore tutti coloro che hanno contribuito, che contribuiscono e contribuiranno a rendere possibile tutto questo.

Quando si è operativi sul campo non si percepisce la quantità dell’impegno costante, del desiderio di fare sempre meglio, il pensiero che rivolgiamo ad ogni singolo studente, ad ogni singolo utente.

In questa importantissima premiazione ho avuto tutto davanti a me: l’entusiasmo della mia fantastica squadra a sostenere il servizio d’eccellenza, che non deve essere un semplice obiettivo, ma una realtà costante; ancora di più da oggi in poi, dato che il nostro Istituto ha la consapevolezza di confrontarsi con il gotha delle attività italiane, continuando con la grande passione e la forte dedizione che ci contraddistinguono, a migliorare le possibilità di quanti vogliano darsi l’opportunità di conseguire il Diploma con l’eccellenza italiana dell’Istruzione.