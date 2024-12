Ancora poche ore e l’Albero di Natale in acqua più grande del mondo tornerà a brillare nel quarto bacino lacustre d’Italia. E’ tutto pronto per il via di “Luci sul Trasimeno”, fissato alle 17.30 di sabato 7 dicembre quando l’incredibile opera ingegneristica, quest’anno valorizzata dallo spettacolo di luci al laser e fuochi freddi denominato “Wonder Show”, proietterà ancora una volta uno dei borghi più belli d’Italia tra le località più magiche delle prossime festività. Ancora qualche ritocco da parte dei volontari dell’Associazione “Eventi” è poi potrà cominciare la festa. Con tanti turisti in arrivo e numerosi ospiti sia a livello mediatico che istituzionale. E’ ufficiale infatti, per esempio, la presenza alla prima accensione del Segretario di Stato al Territorio, Ambiente, Agricoltura della Repubblica di San Marino, Matteo Ciacci, insieme al Ministro plenipotenziario nonché popolare conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua davanti alle telecamere della propria Tv di Stato. Una specie di gemellaggio questo, voluto fortemente dal presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, il castiglionese Fiorello Primi, anche in vista della prossima edizione (in aprile) della Festa del Tulipano, quando uno dei carri allegorici previsti sarà dedicato proprio alle bellezze sanmarinesi. Un patto di amicizia che fa il paio con quello con il Comune di Cortona, con cui da settimane quello di Castiglione del Lago sta portando avanti iniziative di comunicazione congiunte per valorizzare sia “Luci sul Trasimeno” sia il “Natale di Stelle” cortonese sull’asse Umbria-Toscana. Certa la presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale della città di Santa Margherita, così come non mancheranno le istituzioni umbre.

Per i visitatori è bene ricordare che il biglietto di ingresso si può acquistare soltanto in loco (biglietteria aperta sin dal mattino, ingresso gratuito per i ragazzi fino a 12 anni) e per questo il “Percorso dell’Albero” aprirà i battenti già alle 16.30 (fino alle 23, con spettacolo e accensione ripetuti tutti i giorni anche alle 19.30 e alle 22) al fine di favorire il pubblico a raggiungere il belvedere prospiciente la Rocca del Leone, unico punto da cui sarà visibile l’enorme struttura in acqua. All’interno, a rendere ancor più stupefacente l’impatto per grandi e piccini, le varie attrazioni presenti: lo sfavillante “Babbo Natale Xmas Garden”, con la possibilità di incontrare Santa Klaus e i suoi aiutanti tra sorprese incantate e tantissimi giochi, il “Sentiero del Presepe” in un’ambientazione straordinaria e ricca di magia; l’inedito “Xmas Café”, per gustare cibi e bevande natalizi e non solo. Attrazioni, queste, che saranno introdotte dal “Ghiaccio Park” con una pista di pattinaggio su ghiaccio totalmente rinnovata in piazza Dante (in funzione dalle 15.30 alle 23 nei giorni feriali e dalle 10 alle 23 in quelli prefestivi e festivi); dal tradizionale “Villaggio dei mercatini”; e dall’area riservata a “Chocolake”, per una corposa serie di proposte al cacao griffate “Eurochocolate”. Tutte le informazioni, compresa un’utile piantina per scoprire le varie attrazioni e le aree parcheggio, sul sito internet www.lucisultrasimeno.it.