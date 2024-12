Festa della cipolla winter edition iniziata all’insegna della solidarietà

Cena di beneficenza a favore della cooperativa La Semente, raccolti 425 euro. Fino all’8 e dal 13 al 15 dicembre due stand gastronomici e tante iniziative

In un clima di allegria e grande entusiasmo, tra luci e colori natalizi, venerdì 6 dicembre ha preso il via la winter edition della Festa della cipolla di Cannara, in scena nel borgo fino a domenica 8 e poi per un secondo weekend dal 13 al 15 dicembre. Al taglio nel nastro dell’evento hanno partecipato per l’Ente Festa della cipolla che organizza l’evento il presidente Roberto Damaschi e la collaboratrice Francesca di Stefano, Silvana Panteloni e Lucia Paoli, rispettivamente vicesindaco e assessore del Comune di Cannara, per la Pro Avis Cannara il presidente Mirko Canfarini e le vicepresidenti Caterina Quondam e Monia Peri, e rappresentanti della cooperativa agricola sociale La Semente di Spello, in particolare il direttore Andrea Pittarelli, il responsabile commerciale Luca Rossi e Mario Lavoratori, uno dei soci lavoratori svantaggiati della cooperativa che si occupa di inserimento lavorativo per adulti autistici.

La festa, infatti, si è aperta all’insegna della solidarietà perché lo stand Al Cortile Antico, venerdì 6 dicembre, ha ospitato una cena di beneficenza durante la quale sono stati raccolti 425 euro a favore della cooperativa La Semente che si aggiungono ai 2mila euro devoluti alla stessa realtà a settembre.

Anche in questa edizione invernale il programma propone tantissime iniziative, dagli spettacoli alla musica, a fare da corollario alla proposta culinaria dei due stand gastronomici, Al Cortile antico e Il Rifugio del cacciatore, aperti tutti i giorni per cena dalle 19.30 e le due domeniche anche a pranzo dalle 12.30.

“Abbiamo voluto dare il nostro contributo – hanno commentato il presidente Damaschi – per rendere vivo questo periodo prenatalizio a Cannara, un paese che si accede all’improvviso con le sue feste. A dicembre proponiamo due stand gastronomici e una tensostruttura vista cielo in piazza che ospita molte iniziative”. “Sono passati solo tre mesi – ha commentato il vicesindaco Pantaleoni – dalla fine della Festa della cipolla di settembre e siamo di nuovo qui con questo nostro prodotto principe della cucina cannarese. Sei giorni di festa, spettacoli ed eventi per bambini e adulti, musica e soprattutto cibo nei due stand attivi. Vi invitiamo a venire e a percorrere le vie caratteristiche di questo piccolo borgo con le sue bellezze da scoprire”. Per le vie, appunto, sono allestiti mercatini natalizi (aperti venerdì e sabato dalle 17 alle 23 e le domeniche dalle 11) in cui trovano posto la cipolla, regina del territorio, ma anche oggettistica e piccolo artigianato. È presente, inoltre, il Banco della solidarietà riservato alle associazioni. Il programma prevede sabato 7 dicembre in Piazza Baldaccini alle 16 il truccabimbi a cura di Coca eventi e alle 17.30 lo spettacolo ‘I folletti di Babbo Natale’ a cura di Tieffeu. Spazio poi alla musica della Paiper disco anni ’70-’80 con anteprima alle 18 e l’esibizione dalle 21. La proposta di domenica inizia alle 10 in Piazza Baldaccini con lo spettacolo ‘Il mistero di Natale’ a cura di Tieffeu. Nel pomeriggio tante attività: alle 15 al Centro sociale la Tombola per ragazzi, poi in Piazza Baldaccini alle 16 un laboratorio di Natale a cura di Coca eventi, alle 16.30 musiche di Natale live a cura del Trio Concerto Morlacchi, alle 17.30 via del borgo ci sarà l’accensione del grande albero di Natale per poi tornare alle 18 in Piazza Baldaccini con un dj set a cura dell’Onion disco pub.

La Festa della cipolla winter edition tornerà dal 13 al 15 dicembre per un secondo weekend ricco di iniziative.