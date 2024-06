L’Europa che ci aspettiamo. Lettera appello di Cia Umbria ai candidati alle elezioni

PERUGIA – Alla vigilia delle elezioni europee arriva da Cia-Agricoltori Italiani dell’Umbria l’ultima chiamata ai candidati. Una lettera appello, innanzitutto, per andare a votare. «Nessun altro cittadino europeo, come l’agricoltore, è consapevole dell’importanza che l’Europa ha e di come dalla sua nascita finanzia e sostiene il settore agricolo e quello agroalimentare. Il voto di ciascuno di noi è un tassello fondamentale per costruire un futuro più equo e sostenibile e dare forza ad un’Europa più forte, unita». L’invito arriva da Matteo Bartolini, presidente di Cia Umbria e vice presidente nazionale.

«L’Unione Europea rappresenta una forza motrice essenziale per il progresso sostenibile. Dalla tutela ambientale alle politiche per il clima, dalle energie rinnovabili alla conservazione delle nostre risorse naturali, l’UE ha dimostrato di poter guidare il mondo verso un futuro più verde e più equo.

Per raggiungere un vero progresso socio-economico, serve un’Europa unita, senza il potere di veto del singolo Stato membro che spesso è solo utile a scopi elettorali nazionali. La collaborazione e la solidarietà tra i paesi membri sono essenziali per superare le sfide comuni e garantire una crescita economica inclusiva. Solo un’Europa coesa può affrontare efficacemente le disuguaglianze e promuovere il benessere di tutti i suoi cittadini.

Per affrontare le sfide epocali della transizione ambientale ed energetica serve un bilancio europeo ambizioso, adeguato e all’altezza delle aspettative. Ovvero un bilancio utile ad investimenti significativi per accelerare l’innovazione, sostenere le comunità locali e garantire una transizione e opportunità economiche per tutti».