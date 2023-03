Lega Perugia: si continua a parlare di sicurezza

Si è tenuto a Ferro di Cavallo un incontro pubblico organizzato dalla Lega di Perugia per discutere e riflettere sul tema della sicurezza, uno dei punti fermi del partito di Salvini. A introdurre i lavori Luca Merli, segretario Lega Perugia e assessore comunale con delega alla sicurezza.

“Usciti dalla pandemia siamo tornati alla normalità che per la Lega significa stare tra la gente – ha detto Merli – c’è bisogno di ascoltare le istanze dei cittadini per recepire al meglio le criticità presenti sul territorio e garantire risposte concrete. In questi ultimi anni per potenziare il livello di sicurezza e di protezione degli abitanti sono state installate moltissime telecamere di videosorveglianza sia nel centro città che nelle periferie. Inoltre sono stati sostituiti tutti i vecchi lampioni con impianti a led in tutta la città migliorando l’illuminazione che funge da deterrente per azioni illecite e dannose. C’è ancora molto da fare e ne siamo consapevoli. Da questo punto di vista resta fondamentale il controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia per assicurare attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni ma è anche importante la partecipazione diretta dei cittadini che in diverse aree della città si sono già attivati ricorrendo all’applicazione di messaggistica Whats App per scambiarsi informazioni su movimenti sospetti all’interno del quartiere ed eventuali situazioni di criticità. Ringrazio le tante persone che hanno preso parte alla serata mostrandosi ricettivi, attenti e desiderosi di risposte. È stato anche un momento per recepire istanze e segnalazioni su altre problematiche della zona come viabilità, aree verdi e sociali, su cui ci adopreremo attraverso la segnalazione agli uffici competenti. A questo evento seguiranno altre iniziative che coinvolgeranno vari quartieri della città e che tratteranno argomenti altrettanto importanti”.