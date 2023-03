Visita alla Casa Museo di Palazzo Sorbello per riscoprire la figura di Romeyne Ranieri di Sorbello

In programma giovedì 16 marzo

Giovedì 30 marzo nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori, dalle ore 16, torna il Premio Impresa Donna del Comune di Perugia. Nell’ambito delle iniziative per la giornata della donna, è stata infatti prevista la seconda edizione del Premio istituito l’anno scorso con positivi riscontri in termini di partecipazione e interessamento da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Se nel 2022 è stato intitolato a Luisa Spagnoli, stavolta l’iniziativa è dedicata a Romeyne Ranieri di Sorbello, altra personalità femminile di spicco che ha segnato la storia della città. Proprio in vista della riscoperta di questa figura, giovedì 16 marzo alle ore 17 è in programma una visita alla Casa Museo di Palazzo Sorbello (piazza Piccinino 9) con la partecipazione delle associazioni di categoria. Saranno presenti l’assessore alle Pari opportunità, Edi Cicchi, e la consigliera comunale Cristiana Casaioli, promotrice dell’ordine del giorno finalizzato all’istituzione del premio che era stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale nel 2021. ( la stampa è invitata a partecipare )

Il Premio Impresa Donna sarà articolato in tre sezioni:

-prima sezione “Sostenibilità per l’imprenditoria femminile”: imprenditrici nel nostro territorio che hanno sviluppato pratiche virtuose di economia circolare e nuove tecnologie;

-seconda sezione “Imprenditrice femminile under 35”: imprenditrici che hanno costruito aziende a guida femminile, assumendosi i rischi e le difficoltà insite nel progetto con competenza, talento e passione;

-terza sezione “Il bello del welfare aziendale”: imprenditrici che hanno dimostrato capacità di resilienza post pandemia attraverso misure di welfare aziendale.

Si procederà alla formazione di una commissione per la valutazione delle candidature in base alla rispondenza e coerenza con gli obiettivi generali del Premio. I componenti designati a far parte della commissione potranno contare su una rosa di candidature proposte in seguito alla selezione operata dalle associazioni di categoria.