Conflitto Russia – Ucraina, Lega Perugia: “Valutare nuovo approccio”

Alla luce delle ultime scelte operate dagli Stati più rappresentativi del blocco del ‘patto atlantico’ che prevedono un aumento di aiuti militari da destinare al Presidente ucraino Zelensky i consiglieri comunali della Lega Perugia Lorenzo Mattioni, Roberta Ricci, Luca Valigi e Davide Bonifazi chiedono se “non sia giunto il momento per le forze politiche nazionali ed europee di discutere se tale decisione messa in campo possa rappresentare un ostacolo invalicabile per il percorso di pace tra Russia ed Ucraina da tutti auspicato. Riteniamo – proseguono i consiglieri – che sia il caso di considerare l’ipotesi che il conflitto si allarghi al resto dell’Europa e ragionare sulla necessità di impedire che la Russia stringa ulteriori accordi economici con altri paesi come la Cina allo scopo di evitare disagi economici di cui in Italia abbiamo già osservato nefasti presupposti”.