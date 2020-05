Le proloco di Magione coinvolte nella consegna di mascherine

afferma l’assessore del comune di Magione Silvia Burzigotti.

“Ancora una volta – spiega l’assessore Burzigotti – il nostro territorio dà dimostrazione di quanto sia forte la rete sociale che ci caratterizza, e che si è ulteriormente rafforzata in questa fase di emergenza. Tra le ultime azioni messe in campo c’è quella della distribuzione delle mascherine che ci sono state fornite dalla Protezione civile. Per essere certi di poter coprire tutto il territorio comunale abbiamo chiesto la collaborazione delle proloco che hanno risposto in maniera molto positiva. Al momento la fornitura è di circa 3mila pezzi. Per riuscire ad acquistarne un numero maggiore abbiamo partecipato ad un bando della Fondazione cassa di Risparmio di Perugia che ci auguriamo dia esito positivo. Con questa modalità siamo passati da una consegna più generalizzata, quale quella effettuata in un primo momento dagli uffici dei servizi sociali e poi dalla Misericordia, già impegnata in tante altre attività per l’emergenza, a una consegna più capillare”.