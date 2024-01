A Magione arriva il Liceo delle Scienze applicate

L’istituto Mazzini verrà dotato di un’aula immersiva e saranno potenziati i laboratori scientifici e di informatica con nuove strumentazioni, grazie ai fondi europei del PNRR

Nuovo anno, nuovo corso. Il 2024 ha portato all’Istituto Omnicomprensivo “Mazzini” di Magione una buona notizia: l’attivazione di un nuovo indirizzo di scuola superiore, il Liceo scientifico opzione Scienze applicate che si aggiunge a quello Tecnico, Economico e Turistico già esistente nel Comune di Magione. Per gli alunni del territorio e per tutti i ragazzi che vivono nelle zone limitrofe e nell’area del Trasimeno, e per le loro famiglie, è una nuova e interessante opportunità, quella di poter frequentare un liceo rimanendo nel proprio comprensorio. Si tratta di un percorso di studi in grado di preparare i giovani sia sotto l’aspetto umanistico che sotto quello scientifico, concentrandosi, in modo particolare, su quest’ultimo.

Il Liceo Scientifico delle Scienze applicate è una scuola superiore della durata di cinque anni. L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico – tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni.

Il nuovo indirizzo ha come scopo quello di fornire allo studente una completa preparazione culturale di base sia per inserirsi nel mondo del lavoro che per affrontare al meglio un indirizzo universitario. Il metodo scientifico di analisi risulta fondamentale per indagare la realtà in modo pratico e per trovare la migliore soluzione ai problemi che si possono presentare, i presupposti informatici e tecnologici risultano utili per inserirsi in maniera consapevole nel mondo contemporaneo.

L’istituto Mazzini verrà dotato di un’aula immersiva e saranno potenziati i laboratori scientifici e di informatica con nuove strumentazioni, grazie ai fondi europei del PNRR.

Come spiega Enza Ingargiola, dirigente dell’Istituto:

“Tutto il personale scolastico, docenti e ata, partecipa con gioia alla notizia di questa nuova realtà scolastica che permetterà di accrescere l’offerta formativa dell’Istituto con maggiori possibilità di scelta e di sviluppo per l’intero territorio. Voglio ringraziare il Comune, nelle persone degli assessori Eleonora Maghini, Vanni Ruggerie e del Sindaco Giacomo Chiodini per il sostegno continuo alla scuola nella richiesta di attivazione del nuovo indirizzo con l’obiettivo di promuovere nel territorio ulteriori opportunità formative; il Consiglio provinciale di Perugia, l’USR Umbria nella persona del dottor Repetto e la Regione Umbria per aver espresso parere favorevole”.

OPEN DAY

La scuola ha già predisposto giornate dedicate agli open day per presentare il nuovo corso di studi (sabato 13 e 20 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; lunedì 15 gennaio dalle ore 17 alle ore 18.30). La segreteria rimarrà aperta per fornire supporto alle famiglie nella compilazione delle domande di iscrizione nei giorni di sabato 27 gennaio, 3 e 10 febbraio.