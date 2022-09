Lavoro, si cercano addetti alla contabilità, al banco gastronomia, alla cucina e alla sala

A cercare le figure professionali è l’agenzia di lavoro interinale “Soluzione lavoro spa” di Perugia

Sono quattro le figure professionali che l’agenzia di lavoro interinale “Soluzione lavoro spa” di Perugia cerca per attività imprenditoriali ed esercizi commerciali di Perugia ed Assisi. In particolare si tratta di addetti alla contabilità, al banco gastronomia, alla cucina e alla sala.

Di seguito gli annunci di lavoro rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e alle persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03:

Un addetto alla contabilità full time, per sostituzione maternità, per importante studio di consulenza di Perugia. La figura ricercata lavorerà in un ambiente dinamico e stimolante, si occuperà della tenuta della prima nota di cassa e banca, della registrazione fatture, della redazione di scritture contabili di base e dei relativi registri, della stesura del bilancio, della redazione della dichiarazione dei redditi e della predisposizione degli adempimenti fiscali e previdenziali. Sono necessari esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni in uno studio professionale, motivazione e flessibilità, orientamento al cliente e buone capacità relazionali e capacità di problem solving. Possibilità di crescita professionale all’interno di un importante studio del territorio, formazione continua e contratto a tempo determinato con prospettiva di inserimento stabile;

Un addetto al banco gastronomia con contratto a tempo indeterminato, per supermercato di Assisi. La figura ricercata lavorerà in base ai turni, in un ambiente dinamico e stimolante, e si occuperà della vendita al pubblico di prodotti alimentari non preconfezionati, in particolare formaggi, salumi e prodotti di gastronomia, dell’accoglienza del cliente e di consigliarlo rispetto alle esigenze espresse. I requisiti richiesti sono esperienza pregressa nella mansione anche minima, motivazione e flessibilità e disponibilità a lavorare nel weekend;

Un addetto alla cucina full time, con contratto di apprendistato, per importante ristorante di Assisi. La figura ricercata lavorerà in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà di supportare cuochi e aiuto-cuochi nella preparazione degli ingredienti, nell’esecuzione di lavori di conservazione dei cibi e nella pulizia di locali e delle attrezzature. Sono necessarie esperienza pregressa nella mansione minima, motivazione e flessibilità, disponibilità a lavorare nel weekend ed immediata;

Un addetto alla sala full time, con contratto di apprendistato, per importante ristorante di Assisi. La figura ricercata lavorerà in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà di accogliere i clienti, illustrare il menù, prendere ordinazioni e servire i piatti ai tavoli. Sono richieste esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, motivazione e flessibilità, disponibilità a lavorare nel weekend ed immediata.

Chi è interessato può contattare l’agenzia al numero 075.9486092 o sulla pagina di LinkedIn “Soluzione lavoro”, oppure consultare il sito www.soluzionelavoro.com.